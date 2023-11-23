拿破崙題材鬧雙胞！史匹堡為圓亡友心願決心開拍

由英國大導演烈尼史葛（Ridley Scott）執導的史詩式鉅製《拿玻崙》（Napoleon）即將上映，《JOKER小丑》（Joker）奧斯卡金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）飾演法國一代暴君拿玻崙，而影片出現鬧雙胞的情況，除了烈尼之外，荷里活大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）亦計劃於下年開拍以拿玻崙為題材的迷你劇集。

據知英國大導演史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）早於60年代尾已籌備開拍自己劇本的《拿玻崙》，並意屬由與他在《閃靈》（The Shining）中合作過的美國男星積尼高遜（Jack Nicolson）飾演拿玻崙一角，但由於成本太大而被多間電影公司拒絕開拍，因而令影片一致拍不成！寇比力克99年離世後，他的好友史提芬史匹堡決定完成好友的遺願接手開拍成迷你劇集，查實今次已是史匹堡第2度完成寇比力克的未完成作品，2000年初史匹堡就將寇比力克的劇本拍成《人工智能》（A.I. Artificial Intelligence）。

光影下的拿破崙

以拿玻崙作為題材的電影早於20年代已有法國電影公司開拍，並由法國導演Abel Gance執導及主演，影片成為影史上其中一部最著名的默片。後來亦有多位影星包括馬龍白蘭度（Marlon Brando）及洛史德加（Rod Steiger ）在片中飾演拿玻崙，其中以洛於1970年主演的《滑鐵盧戰役》（Waterloo）最為人熟識。