女王鬥「胸」狠！周慧敏經典造型晒雪乳　范冰冰大尺度慘遭封咪

視后佘詩曼（阿佘）與視帝馬國明主演嘅台慶劇《新聞女王》近日已經播出，早前官方社交網釋出眾演員嘅造型宣傳照，大家都以新鮮感十足嘅維多利亞時代造型亮相，其中穿上超低胸寶藍色宮廷服造型嘅高Ling，搭配上藍寶石首飾，谷胸上陣，騷強勁事業線，相當搶鏡。其實之前亦有唔少女星大玩女王風，換上宮廷服騷火辣身材之餘，更盡現霸氣，引發胸戰。

周慧敏

「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）咁多年嚟靚樣依舊，至今依然係好多人心目中嘅女神。而最經典嘅當然要屬佢喺1994年拍攝MV時，穿上一身白色宮廷打扮，傲人上圍逼爆衫，酥胸半露，完全係經典中嘅經典，令人難以忘懷！早年她舉辦演唱會時，更係再現當年經典造型，雖然比起當年相對密實得多，但火辣身材依然一覽無遺。

范冰冰

內地女星范冰冰早年主演嘅宮廷劇因大尺度「胸戲」而引起爭議，更一度停播，復播後一眾女角卻被「封胸」。從刪減前嘅片段可見，范冰冰喺劇中服飾大多都係低胸設計，令佢飽滿嘅渾圓美胸呼之欲出，每次出場都相當波濤洶湧，雙峰幾乎逼爆鏡頭，令觀眾目不暇給。

何依婷

近日忽然宣布閃婚嘅何依婷身材姣好顏值高，不時喺社交網大派福利嘅佢深受網民喜愛，之前喺台慶頒獎禮中，佢以黑色吊帶喱士宮廷服晒身材，性感造型令唔少觀眾留下印象。低胸設計大晒鎖骨之餘，仲勁拋3吋事業線，再加埋喱士透視，令佢玲瓏浮凸好身材若隱若現，認真吸睛！

朱晨麗

港姐出身嘅藝人朱晨麗樣靚身材正，對時尚甚有研究嘅佢之前為時尚雜誌拍攝時，以一襲搶眼紅色Deep V晚裝上陣，毫不吝嗇大晒其34D導彈胸。佢坐喺遊艇上，胸前Deep V低開去到肚臍，「南北半球」盡露，再配上烈艷紅唇，相當火辣誘人。

蔚雨芯

作為朱晨麗好友嘅蔚雨芯（Rainky）當然都唔輸得，身材Fit爆兼擁有32D豪乳身材嘅佢，仲有「魔鬼胸」之稱。佢穿上低胸宮廷服飾化身性感小公主，舉手投足都散發着濃濃嘅女人味，盡騷香肩及招牌「魔鬼胸」，仲要大擺誘人甫士，喺鏡頭前烏身倒奶，露出超長事業線，畫面勁香艷！