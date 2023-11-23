陳曉華跪地求佘詩曼　爆發演技贏讚賞：獲益良多感受深

無綫小花陳曉華於台慶劇中演技獲大讚，雖然只客串兩集，但劇中3度死𦧲、兩度跪求，憑演技帶出職場的冷酷無情，網民期待她「回歸」，更指她可能是最終Big Boss。

視后佘詩曼擔大旗的無綫台慶劇《新聞女王》昨晚播映第三集，此劇首集收視高達23.4點，開播便有此佳績，相當有望打破去年台慶劇《下流上車族》的首周收視23.9。而前晚一集網民亦看得相當肉緊，陳曉華（Hera）飾演的角色慘淪辦公室鬥爭犧牲品，劇中天資不足的她為了「存活」3度死𦧲兼兩度下跪，收到Man姐（佘詩曼飾）大信封時，她連尊嚴也不要直接跪地懇求，之後再找佐治（馬國明飾）幫忙，並暗示可出賣美色：「我都可以冇底線，我都可以走光。」可惜遭對方篤爆她扮醉，更以「香水論」大拋金句奚落她：「女人嘅人緣你冇，女人嘅直覺你都冇」、「狗咬人你都想像唔到，人咬狗嘅世界唔啱你。」網民對Hera的角色又愛又恨，雖然她只客串2集，卻連續引發熱討，不少網民大讚她演技有進步之餘，並對她角色的人設及遭遇大感興趣，有網民留言：「到大結局以終極大Boss（身份）出來對付阿佘和馬明」。

獲益良多感受深

Hera昨日接受東網訪問時坦言對網民的讚許感到很開心：「原來呢個角色都引起大家嘅共鳴，有好多人為呢個角色感到心痛，多謝大家！」說到只客串兩集網民都嫌不夠喉，問她會否不捨得時，她謂：「雖然只係得2集，但我得着有好多，能夠同咁多位前輩有對手戲，我感受好深。」她不諱言於這個角色上有很深的感受：「佐治同芷瑤（陳曉華飾）講過『女人嘅人緣你冇，女人嘅直覺你都冇』，其實有時候未必真係冇，可能係因為芷瑤太過於執着，太過努力而忽略咗身邊美好事情，忽略咗人與人之間嘅交流，所以希望大家都可以喺努力同過於努力之間找到個平衡。」