東方日報C1：謝霆鋒新片超支千萬　一場戲拍3日

謝霆鋒主演新片開拍至今，備受關注，由於該片是延續導演陳木勝之精神，整個劇組對不少細節都執得很仔細，有時一場戲會分開3日拍攝，令拍攝組數由70組增至100組，日前於中環有場大型場口，亦在前一日突然取消，難得電影公司對拍攝無限支持，超支達8位數字都照畀，「零詐型」！

謝霆鋒近月忙於為英皇電影《怒火漫延》開工，雖然該片並非已故導演陳木勝經典作《怒火》的續集，是全新故事，但單單是片名已令人聯想到《怒火》，眾演員之前受訪亦明言希望電影能延續「陳木勝精神」，因大家有共同目標，不少場口都執到正，據知，該片開拍至今，劇組對文戲、動作戲都要求甚高，各方面只要稍為發現未完美都會立即修正。日前，該片於中環本來有一場大型街景戲，但在拍攝前一日突然全組取消，另外有時一場戲會分開3日拍攝，由於「慢工出細貨」，令拍攝組數增至100組，各演員要不斷度期之外，投資方亦要「科水」，難得電影公司對拍攝無限支持，超支數預計達8位數字都會照埋單，水源充足，亦可令劇組無後顧之憂，拍到最好。

睇騷撐Rock友

前晚，謝霆鋒抽空與英皇老闆楊受成、《怒》片女星何珮瑜（Jeana），以及李幸倪、泳兒等到麥花臣場館欣賞《起勢夾Band Combat Show》，期間提到電影延長拍攝一事，他直言電影要加長拍攝期至明年1月中，但中間可能有一周的搭景空檔，記者即問他下月聖誕節，是否可趁機返內地探望王菲？霆鋒雖未有回答， 但全程甜笑，一切盡在不言中。

近年鮮有亮相香港公開活動的霆鋒，前晚甫到場即相當受觀眾歡迎，引來一陣尖叫聲。專程來支持本地Band友的他已一段時間沒有Rock爆舞台，問到可希望再踏舞台？他笑說：「要睇吓一陣間嘅氣氛。（會唔會技癢上台唱歌？）唔會，今日係佢哋選拔賽，專心睇佢哋。（老闆想吸引你開騷？）唔覺，但呢件係一件好有誠意、好有心嘅行動，好多樂隊需要呢個舞台，畀Hip Pop威咗咁耐，我哋班Rock友都要出番嚟！（搵埋馮德倫一齊夾Band ？）叔父輩嚟喎，考慮吓。（恨再唱歌？）暫時有幾部戲要拍，專心拍咗先。」

另外，昨日是霆鋒好友蔡卓妍的生日，問他可有甚麼表示？他即笑說：「生日快樂！我對呢啲好衰，從來唔記生日。」

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