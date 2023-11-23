嶺大當代英語語言文學課程文學士　理論與實踐兼備　提升學生競爭力

【特約報道】英文是全球通用語言，嶺南大學開辦的當代英語語言文學課程（榮譽）文學士是修讀4年的全日制學士學位課程，結合了語言研究和文學，提高學生的批判和文化意識、分析能力和英語水平。課程定期邀請本地及國際作家舉辦創意寫作坊與當代英語文學交流，並鼓勵每位學生參加海外學習計劃、放眼世界。學生將有不同機會遠赴美加、英國及其他歐洲國家的大專院校進行交流，以提高語文能力和跨文化觸覺。

課程畢業生可獲頒資歷架構級別5的當代英語語言文學課程（榮譽）文學士資格，畢業生將投身一系列看重溝通技巧、語文知識和文化觸覺的職業，包括金融服務、法律界服務和教育界。根據嶺大最新的畢業生職業調查，受訪者平均薪酬較大學總受訪者平均薪酬高達兩成。不少畢業生亦選擇在本地或海外繼續攻讀英國文學、語言學或語言研究的深造課程。

2018年英文系畢業生田婥思表示，主修英語讓她感到自豪。「英語課程教授準備非常充足，讓課堂學習充滿趣味，並設有課堂活動和小組討論，讓我能批判性思考教材，加深對不同議題的了解。我在課堂上亦獲得很多發言機會，包括口頭報告和帶領課堂討論，因而提高了英語水平和溝通能力。更重要的是，每當我感到困惑時，教授們總會給予支援。