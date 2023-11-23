被指阻止Hanni學韓文　NewJeans事務所急澄清

韓國人氣女團NewJeans的越澳雙籍成員Hanni，前日（21日）在官方社交平台進行直播與粉絲互動，期間有粉絲讚她韓文很好，留言說：「韓文不要再進步了。」Hanni便笑道：「我跟公司說想上韓文課，但他們說已經沒有需要，最後的韓文課是兩年前了。」

其後有粉絲鬧爆ADOR事務所阻止Hanni學韓文，Hanni即發文解畫：「大家好像誤會了，1年前我跟現在已經離職的經理人說想學韓文，他只是說笑回答我，我想跟大家分享有趣的故事，事情鬧得這麼大我也嚇倒了，希望大家不要誤會。」

而ADOR事務所方面亦發文澄清：「有關NewJeans成員的語言教育，我們有根據各成員的需要聘請導師和安排上課的時間，最近我們亦根據Hanni的需要實施個別的教育，韓文課程也是一樣。」

對於有粉絲關心15歲成員Hyein的就學問題，事務所表示：「Hyein的資格考試和在家教育都是父母的選擇和決定，有關矯正牙齒和牙齒貼片的傳聞也是和事實有出入，Hyein在做練習生之前已經開始矯正牙齒，比起牙齒貼片，她只是在父母同意下接受了改善牙齒排列的療程。」

事務所又指支援成員的決定是他們最重要的責任，今後也會繼續支持成員，呼籲大家停止惡意猜測和誇大分析。