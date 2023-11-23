秋冬護膚5大秘訣　打造水嫩白滑肌膚

隨着步入深秋，氣溫已經逐漸下降，在感受秋冬的暖陽及微風的同時，不少人的皮膚亦開始出現乾燥、脫皮等問題，代表皮膚已經響起缺水的警號，以下介紹5大秋冬護膚秘訣及保養誤區，務求在乾燥天氣養好皮膚！

1.加強保濕 適當時使用護膚油

秋冬季節是皮膚最乾燥、最需要保濕的時候，所以可以使用含有玻尿酸、甘油、維他命B5等保濕成分的護膚品，幫助皮膚鎖緊水分，改善缺水及老化問題。如果皮膚出現極度繃緊和脫皮的情況，則可以適量使用護膚油，常見的護膚油成分有甘油、可可巴油和玫瑰果油等，這些都為高滋潤度，能補充皮膚流失的水分，而油性或暗瘡肌皮膚可以從少量開始試用，但需要避免使用含有椰子油成分的護膚油，因或有機會堵塞毛孔。

2.減少去角質次數 切忌過度清潔

不少人認為秋冬季節不需要為皮膚去角質，但其實肌膚會因為毛孔積聚過多老廢角質而變得暗沉，阻礙皮膚吸收護膚品，只是在秋冬時肌膚乾燥，變得更脆弱，所以日常去角質清潔應由一周兩次，減少至一周一次，否則皮膚會因為過度清潔而導致乾燥及水油平衡失調，皮膚狀態不穩定。

3.防曬不可少 美白更能防衰老

秋冬護膚的另一個錯誤迷思就是有陽光才需要防曬，但其實看不到陽光的紫外線無處不在，亦能穿透肌膚直入深層，導致肌膚失去彈性，更會長皺紋加速衰老，所以秋冬的防曬工夫絕對不能少！每日把適量的防曬均勻地塗在臉部、頸部和其他外露的身體部位，亦可以選用含有防曬成分的面霜或隔離霜。如果長時間進行室外活動，建議使用太陽眼鏡、傘子等，阻隔肌膚吸收紫外光。

4.不需每日敷面膜

保濕面膜是急救乾燥皮膚的捷徑，有些人會因為覺得秋冬乾燥，所以便不斷敷面膜，或每次都敷長達30分鐘，但其實這樣面膜會反過來倒吸皮膚的水分，亦會造成肌膚負擔過多，加上面膜含有防腐劑，如果每天敷面膜吸收這些化學成分，反而會增加皮膚過敏、刺痛等不適狀況，故此建議一周敷2至3便可，每次10至15分鐘。

5.洗澡水溫過高或會刺激皮膚

秋冬氣溫寒冷，洗澡水的溫度自然會調高，但沐浴或浸泡的時間愈長，愈容易會刺激皮膚，使皮膚處於缺油缺水的狀態，出現痕癢、繃緊及脫皮等，所以最理想的水溫是介乎36度至40度之間，只要感到微溫便可，亦不容易灼傷皮膚，洗澡後亦應盡快塗上護膚乳，阻止水分流失。