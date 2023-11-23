亞洲男神聚首　Mrs.GREEN APPLE掃4獎成史上大贏家

日本年度音樂盛事《MTV VIDEO MUSIC AWARDS JAPAN 2023》（VMAJ），昨日(22日)假橫濱舉行頒獎禮。人氣樂隊Mrs. GREEN APPLE今年在樂壇表現亮眼，憑歌曲《Que Sera Sera》勇奪「年度音樂錄影帶大獎」，並同時獲得「年度歌手」、「最佳視覺效果」及「最佳小眾音樂錄影帶獎」合共4獎，創下紀錄成為史上奪獎最多的歌手。

情歌天后aiko勇奪「最佳個人音樂錄影帶獎」及「年度專輯」兩獎，爆紅組合YOASOBI亦憑神曲《IDOL》捧走「年度歌曲」及「最佳動畫音樂錄影帶」。搖滾樂隊10-FEET憑經典動畫《男兒當入樽》電影版《THE FIRST SLAM DUNK》主題曲《第零感》奪「最佳搖滾音樂錄影帶」。短裙晒腿上陣的女團NiziU，則憑歌曲《Paradise》 獲「最佳流行音樂錄影帶」。

當日盛會更聚集一眾亞洲人氣男神，憑《Sweet Vision》奪「最佳R&B音樂影帶」的山下智久在藍地壇上有求必應，大受粉絲歡迎。獲頒「Global Icon Award」的男團ASTRO的「臉蛋天才」車銀優及「Best Asia Celebrity」的泰國男神Bright亦有現身領獎。