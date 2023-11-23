香港新墨協會第二屆會員作品展《從新開始》

【營業資訊】「香港新墨協會」由香港中文大學專業進修學院第一屆新水墨文憑的3位同 學，禪白南Steve、張亞洲Stanley和王悠覓Eliza創辦。創會目標主要是推廣社會對新水墨的認識同欣賞，在香港推動新水墨教育，同時設立一些新水墨藝術家交流平台。協會成立之後，邀請了6位藝術界的前輩擔任顧問，分別是「蛙王」郭孟浩老師、王純杰院長、楊國芬博士、廖井梅老師、益行老師和李尤猛老師。至今已有34位會員，是次參展的有27位。

今次展覽名為《從新開始》，意思是參展作品要力求在概念、題材、技法、以至物料的應用上能有別於傳統水墨，即是要從創新開始。除了展示會員作品之外，協會還邀請了該會的顧問王純杰院長、楊國芬博士、廖井梅老師和益行老師於11月24日（星期五）在「藝術對話之香港當代新水墨」的主題上進行一場「藝術對話」，藉以向有興趣探討新水墨的藝術家或共公眾人士一個對話平台。

詳情：

日期：即日至2023年11月24日

地點：香港大會堂低座展覽廳

時間：上午11時至下午7時

藝術對話：11月24日下午3時至4時30分