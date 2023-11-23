移民旅遊｜網上訂機票　提防陷阱4貼士　

自旅遊全面通關後，香港人復仇式外遊，但隨網購機票盛行，相關的投訴亦急升逾倍，消委會於今年首10個月便共接獲1,537宗！綜合各個個案後，我們歸納為以下4個貼士，好讓大家提防網購機票陷阱：

陷阱（一）「靈活套票」改期加錢

不少旅客因擔心出發前臨時改機票，會被濫收費用，故訂機票時特意加費購買航空公司「靈活套票」，因價錢已包3次免費更改航班。但有消委會個案，是消費者買了「靈活套票」後申請更改航班，竟被要求支付$920費用。但經了解後，該「靈活套票」改機票免費定義，原來只限豁免手續費，並不包含機票差價及稅項等項目，航空公司條文亦有清楚列明。

【貼士】注意免費定義

旦凡網購機票前，消費者必需先了解航空公司細則條文，尤其要注意優惠如「免費」的定義，通常「魔鬼」都有標明在細節中，清楚利弊再權衡購買。

陷阱（二）退款無限拖延

另一消委會個案，有消費者在旅行代理，預訂了5套香港來回比利時機票，卻在出發前5天，收到旅行代理通知，原定航班已取消，新航班將遲5天出發，但要在24小時內確認更改，旅客最終選擇取消機票退款。惟事後過了3個月，旅行代理一直以航空公司拒絕退款為由，不停拖延退款，即使直接聯絡航空公司，對方亦只表示機票是經旅行代理訂購，故拒絕進一步跟進，航空公司與旅行代理互相卸責。

【貼士】注意退款安排

若消費者是經旅行代理等第三方購買機票，航班的更改或退款，確應交由相關代理負責辦理，香港持牌旅行代理皆受旅遊業監管局（旅監局）監管；而以上個案經旅監局跟進後，投訴人最終亦追回退款。消費者購機票前，亦應注意退款條文，退款申請程序部分可長達半年之久。

陷阱（三）無故取消機位屈收留位費

另一投訴個案，有消費者跟航空公司訂購一張香港經溫哥華再飛多倫多的機票，但機位出發前，竟被無故取消，航空公司在沒解釋下，只安排23小時後另一航班，並建議旅客多付$5,000保留原有機位；旅客不滿航空公司擅改航班，故拒絕有關安排，並要求賠償一晚住宿。

【貼士】注意延誤賠償

事後投訴人更發現，航空公司有條款訂明航班若延誤9小時以上，乘客可獲1千加幣賠償；事後經消委會介入，航空公司才願意作出補償，可見消費者注意延誤安排條款極之重要。由於航空公司會隨時變更航班安排，故建議旅客出發前也要密切留意航班最新動向。

陷阱（四）廉航額外加費

在眾多消委會投訴個案中，很多都跟廉航收費有關，當中不少消費者仍沒釐清傳統航空與廉航分別，令收費與期待服務出現落差；而航空公司方面，亦沒有足夠清晰標示各種機票類型的服務，容易讓旅客產生誤會。

【貼士】注意廉航條款

在購買機票前，消費者應細閲廉航條款，一般而言，廉航收費只包括機位及手提行李，其他服務包括寄艙行李、機上餐飲皆要額外收費；其實近年傳統航空公司，也不時推出不同類型機票，當中部分服務如預選座位、寄艙行李過重其實也會像「廉航」要另收費，傳統航空再也不一定是「全包宴」。