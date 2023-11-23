陳寶珠獲近百粉絲撐場　林海峰見偶像激動過攞獎

藝人陳寶珠今日（23日）以香港血癌基金大使身份現身慈善活動，獲近百寶珠迷捧場。同場還有藝人林海峰（Jan）出席，他稱見到對方心情激動，笑言：「頭先寶珠姐叫我坐先，我簡直想趴低，見到佢係最好嘅聖誕禮物。我前一晚瞓唔着，緊張過籌備頒獎禮同激動過自己攞獎，完全感受到佢嘅粉絲威力，係陳寶珠粉絲殺人事件，佢真係Icon。」對此，寶珠即笑言：「我諗佢只係客氣說話，見到老人家，氹吓我開心，我都係第一次見佢，平時就聽得多，佢氹到我好開心，係日行一善。」

講到即將聖誕節，寶珠表示自己無意出埠旅行，因為疫情加上怕人多：「我應該會留喺屋企，年年都係咁，約10個8個朋友一齊慶祝。（會唔會搵師傅白雪仙？）佢都會開party。（會唔會準備禮物畀佢？）佢好錫我哋，唔想我哋花錢，講聲聖誕快樂就得。」問到會否有幕前工作安排？她坦言現時以休息為主，加上新人輩出，好應讓路給他們。

至於，林海峰12月將舉辦演唱會，被問到會否邀請陳寶珠欣賞，他表示對方應該是早睡之人：「唔好打攪佢，其實我都好早瞓，我都想下午開騷，最好黃昏前散場，大家可以返屋企食飯，不過因為大會同交通安排問題，所以做唔到。（會唔會請嘉賓？）唔會，呢個係我唯一一次音樂會，我會自己唱晒，唱歌之外都會有少少郁動。」

Jan又透露自己做完音樂會後，就要準備叱咤頒獎禮典禮，問他有否留意我最喜愛的男歌手7強名單？他坦言：「有留意。（你有咩心水？）我冇心水，我現場只會讀大會嘅心水，唔會讀自己心水。（尹光大熱？）係大勢所趨，係民意，呢個係每年大家好期待嘅時刻。」