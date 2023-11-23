雲浩影最不滿意身高得1米65：希望仲有得高！

歌手雲浩影（Cloud）和周吉佩今日（23日）出席無煙健康活動，Cloud表示沒有吸煙習慣，也介意吸二手煙，因為會影響唱歌，又指時下後生仔女都唔興吸煙。去年橫掃樂壇新人獎大滿貫，問到今年瞄準攞歌曲獎？她說：「冇咁快，努力緊，相信今年未必有能力攞獎，因為今年好多人出歌，自己努力中，準備緊明年會出5首歌，希望下年可以角逐十大歌曲。」她在少女時曾組過女團，對於公司出了新女團Me&，會分享自己的經驗？她笑言：「我嗰時女團係小朋友，11、12歲，好開心第一次入錄音室和演出呢啲經驗。（係女團始祖？）可當反面教材，知道有咩可以做和唔好做，同埋做咗人哋會記一世。」她不擔心女團會分薄其他歌手的資源，笑言老闆資源好多，會向老闆𢱑資源，透露想開演唱會的心願。

提到網民開甫選「靚到顛女明星」選舉，Cloud排名第2位，僅次於鍾欣潼，她也是從同事口中得知，感到開心，她自覺眉毛最靚，不用畫眉和漂眉，近日將眉毛漂淺色，營造溫柔感覺，最不滿意就是身高，本身高1米65，希望仍有得長高。她否認自己零死角，直言有好多死角，問到以後出街一定化妝？她稱：「唔一定，化妝好麻煩，平時都唔會化好多妝，有時收到途人偷偷DM我，讚我靚係好開心。（唔使執相？）靚女都要執嘅，執吓啲色，有時用廣角鏡影到我好長，我想正常少少，會執番短。（男友知唔知你被選靚到顛？）好多人都知。」

同場的周吉佩獲數十粉絲到場打氣，近日工作忙碌，被指人氣和荷包都有增長，他自言曾經起起跌跌，故會偏向穩陣。透露近日將音樂學校擴充，遷到千呎大單位，希望邀請星級導師教班，正斟談《中年好聲音》歌手加盟，他說：「因為好多學生報咗名上堂，但我忙緊教唔到，想搞一啲班，可以拍住其他人一齊教。」至於他與李佳芯（Ali）主持的無綫旅遊節目《日本18種住法》口碑不俗，他表示要多謝Ali：「啲觀眾話主要睇Ali，順便睇埋我咋！節目其實我無同Ali合拍，只有一場擦身而過鏡頭，講咗一句對白。」第一次做旅遊節目，感覺大挑戰，也戥Ali入住凶宅驚驚，如果換着是他，為了節目也會頂硬上。也希望節目能夠添食拍第二集，下次去其他地方住，最想去中東，因為較少機會去到。問他可有興趣拍劇，他表示初時跟公司傾時，主力在音樂上發展，若有機會，也想一嘗拍劇滋味，又讚Ali是戲痴，會認真研究劇本，是一位好好的對手。