本日日本：寶可夢服裝　陪你暖笠笠過冬

主打平民價的流行服飾品牌GU，經常與《寶可夢》（Pokémon）推出聯乘系列，每次都大受歡迎。兩個品牌將再度聯手，推出「Pokémon Peaceful Place」絨毛家居服系列等，給大家帶來一個暖笠笠的冬天！今次是GU首次與「Pokémon Peaceful Place」合作，以精靈們共同生活的 Share House 為靈感，推出多款專為女士及小朋友設計的家居服飾及小袋，其中女士家居服以品牌的Marshmallow Feel Lounge Set為基礎，其特點是材質溫暖且柔軟，正面中央有大大個皮卡丘、妙喵、木木梟圖案，超級可愛。還有左右各繡上不同精靈的毛毛襪，可與家居服襯成一套。小童家居服系列則是以品牌的Fleece Lounge Set為基礎，輕身保暖的質料適合寒冷的天氣，主角是小朋友喜歡的皮卡丘、波加曼及炎兔兒，伸縮褲頭容易穿着，收窄的褲腳處也可加強保暖。此外還有可愛的立體造型絨毛袋，看似細個但其實容量頗大，出街使用也沒有問題，全線系列即日起於日本GU各分店及官網有售。