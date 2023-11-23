陳穎欣大玩黑絲誘惑　吳肇軒畀楊偲泳搞到濕晒

藝人吳肇軒、楊偲泳（Renci）及陳穎欣（Yanny）今日（23日）出席Viu Original原創劇《轉角浣紗街》試映會，肇軒透露劇中角色是分手大師，負責幫人分手，最搞笑的一場是他要代陳穎欣（Yanny）的男友向Yanny提分手，他說：「我原本諗住爆肚加一句，因為你個胳肋底好臭，所以要分手，但後來覺得始終係女仔，咁講唔係咁好，點知Yanny完全唔介意，仲要求我要咁講。」Yanny笑謂可能因此帶挈她有止汗劑廣告，又揚言若為拍戲願以素顏上陣，沒有靚女包袱。

被問到現實中是否分手大師？肇軒表示若朋友有感情問題，他都會建議對方分手，因為可以減少痛苦：「不過我自己有一段時間係分唔到手，我係冇勇氣去講分手，後來有一日同DJ麻利傾偈，佢話你做人需要改變同果斷啲，自此我就會講出口，都係一個成長，分手係需要狠。」

Yanny還透露自己在劇中會以性感及黑絲打扮誘惑吳肇軒，自言入行以來衣着保守，今次對她來說算是超大膽：「我覺得個角色都幾放蕩，因為見一個愛一個，而且好容易分手。」另外，Yanny提到拍攝時正值鬼節，她期間病到入醫院未能開工，懷疑自己「瀨嘢」：「可能我個角色太嘈，所以瀨嘢，我係腸胃炎，嚴重到要入醫院同吊鹽水，我從來未試過。我復工第一日同七仙羽有對手戲，喺蓮花宮附近取拍攝，佢叫我去拜一拜同教咗我幾句說話，拜完真係停咗肚瀉。」對於自己被選為網上「靚到癲」十大女藝人之一，Yanny稱開心之餘覺得很搞笑，因為自己心水人選榜上無名。而她在劇中被吳肇軒指格勒底臭，她完全不介意，笑謂可能因此帶挈她有止汗劑廣告，又揚言若為拍戲願以素顏上陣，沒有靚女包袱。

至於，Renci則飾演咖啡店老闆娘，她稱被七仙羽搞到頻NG：「我間咖啡店搞咗個識人活動，點知七師傅講咗，你間咖啡店係咪搞咗個殺人活動，笑到我講唔到對白，NG咗3、4次先拍到。」劇中她跟肇軒飾演一對，問到兩人有否親熱戲時，她即笑謂：「冇，好可惜，不過我會搞到佢濕晒」。談到即將聖誕節，Renci透露會去意大利探一個女性朋友，問到會否攜男友張振朗同行？她說：「唔會，我自己去開心啲，因為兩個女仔去玩好爽。」而肇軒自言聖誕要在工作中度過：「我要排舞台劇，劇中可能有少少裸露，所以要操肌。」