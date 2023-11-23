李施嬅佘詩曼掀「心妍CP熱」　網民力推膺雙視后

無綫台慶劇《新聞女王》除了佘詩曼飾演的女主角「文慧心」演出大獲好評外，不畏強權的「張家妍」的李施嬅亦獲封為「矚目女二」，網民力推阿佘與施嬅榮膺「雙視后」，內地更掀起兩人的「心妍CP熱」，網民笑言每日煲劇最期待的畫面，就是她們鬥氣及鬥戲，對壘畫面，令人想起無綫經典劇《宮心計》楊茜堯對阿佘的名場面，劇集在內地播出後掀起「煲港劇」熱潮，「新聞女王 文慧心別罵了」更登上熱搜榜首。

雖然施嬅刻中正直，但因過分執着追求真相也出現黑暗面，網民期待她像《金枝慾孽》中黑化。繼《公主嫁到》後相隔 13年再與阿佘合作，施嬅激讚阿佘EQ高：「劇本好多時係之前一、兩日先有，阿佘係好專業但又識得放鬆嘅演員，會覺得（大家）係兩個極端，我做完嘢要返屋企休息同背劇本、比較緊張啲，但佢就會話『我哋今晚完咗一齊出去食飯』。其實好多年前見佢做人已經好大得着，就算通告好密都EQ好高、好有禮貌對人，唔會投訴同黑面。」

談到扮演記者入型入格，施嬅笑言自己未夠班：「好難同真記者比，做咗呢個角色先知做主播、記者好難，臨場反應要快，做Live On Air唔可以NG，難過做演員好多，我對跑新聞嘅人佩服得五體投地。」她又預告角色之後將有重大轉變：「佢喺一集之內會有好大嘅轉變，因為呢套劇嘅劇本唔會交代好多嘢，所以可能幾場戲觀眾就會見到我無端端變化好大，呢個位係難拿捏嘅，我記得化妝同梳頭工作人員睇完（個變化）都好嘩然我無端端變咗咁，個個都好驚訝！」