MC20 Cielo無預警抵港

Maserati全新MC20 Cielo開篷跑車，不止採用全碳纖維車架及搭載由F1技術發展而成的630匹自家研發Nettuno V6雙渦輪增壓引擎，還標準配備可調透光度的電動可摺疊式玻璃車頂。(互聯網)

瑪莎拉蒂(Maserati)首款量產超級跑車MC20的Coupé版約在兩年前抵港，至於其開篷版本MC20 Cielo最近終於抵港兼交付。MC20 Cielo是一款標準配備創新電動可摺疊玻璃車頂的中置後驅硬頂開篷跑車，玻璃車頂以聚合物分散液晶（PDLC）技術製成，長909mm，闊615mm，通過輕觸中控屏上的觸控鍵，可於閂篷狀態調校其透光度於透明與私密之間轉換；亦可於車速低於50km/h操控其開閂，過程僅需12秒。

車上的空氣動力設計細節亦因應開篷車型進行縝密的優化，包括重新設計引擎進氣口，起用帶有集成空氣動力學導流板的全新後進氣通道，優化進入引擎進氣口的清潔空氣方向和數量，達到冷卻中冷器的效果。並在尾沙板上方追加出氣口，藉增強引導流經沙板的氣流效果，最大限度地將熱空氣從引擎艙中抽出等等。

開篷版本還換裝了全新數碼化駕駛模式選擇器，選定的駕駛模式及懸架校準都會在精巧小屏幕上顯示。可選駕駛模式依舊提供GT標準、Wet濕地、Sport運動、Corsa賽道及ESC Off。前3種模式只需透過轉動旋鈕切換，而啟用CORSA賽道模式則需按住按鈕2秒，至於ESC OFF模式，僅供選擇CORSA賽道模式後，通過觸控小屏幕進入，便可把電子穩定控制關掉。

它跟Coupé版一樣，採用與意大利著名賽車製造商Dallara共同研發的全碳纖維車架及由F1技術發展而成的630匹自家研發Nettuno V6雙渦輪增壓引擎。儘管多配備了開篷機械組件，車重仍是處於僅1,540kg的超輕水平，只較Coupé版多65kg，亦即擁有每匹馬力只推動2.44kg車重的實力。配合8前速雙離器傳動系統，0-100km/h及0-200km/h加速分別低於3秒及9.2秒，極速逾320km/h。