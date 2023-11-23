叠影狙擊︱黃宗澤獲周秀娜「英雄救美」　吊威吔夾到痛

無綫台慶劇《叠影狙擊》中黃宗澤有場被繩索勒頸、禁錮在貨倉半天吊的戲份，雖然周秀娜及時出現營救，卻被飾演殺手的盧慧敏（Amy）從後施襲，兩女更因為黃宗澤大打出手。娜姐則笑言自己是男人，營救「美人」黃宗澤，英雄救美合情合理。兩人老友鬼鬼，拍攝時默契十足，但原來娜姐除傷黃宗澤的重要部位也懵然不知，他說：「我兩邊大髀罅有安全帶連住條威吔，對腳其實唔可以合埋，但你剛才衝埋嚟，攬實夾埋我對腳，真係好痛，但拍嘅時候，我唔敢話你知，唔想嚇你。」

首次飾演打女的盧慧敏第一次拍動作戲，表現緊張，與娜姐試位時，卻意外打中對方的嘴唇，令她壓力倍增，她說：「我哋係未試過有任何對手戲，大家初初認識，一埋位就要打，剛才試位嘅時候，可能未試到好準，所以佢嘴唇食咗我一拳，好在冇受傷，但我寧願自己畀人打，原來真係會好大壓力，希望儲多啲經驗，因為要有信心，打出嚟嘅動作先會靚。」

動作戲經驗豐富的娜姐，當日要拍攝她吊威吔半空轉體踢腿高難度動作，武術指原本提議替身代勞，但她堅持親身上陣。當她知道盧慧敏跟她拍打戲大壓力，娜姐不忘給對方鼓勵：「通常打人嗰個會大壓力，因為驚整傷對方，但我有同Amy講，我有晒保護墊，叫佢放膽，但佢太斯文，唔敢打落嚟。以前我做新人嘅時候都係咁，但好在當時對手係男人，我可以出力打落去。」