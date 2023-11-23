Me＆恨與其他女團合作　譚旻萱體能掂勝任隊長

新進女團Me& 3位成員，包括隊長譚旻萱（Mandy)、黃淑蔓（Feanna）和連家穎（Vian）籌備了兩年，終於在今年11月正式出道。三人聲稱心情既緊張又興奮，並指一律不理會網民的留言，不論好壞，因不想影響心情。

女團Me& 3位成員，包括隊長譚旻萱（Mandy）、黃淑蔓（Feanna）和連家穎 （Vian）昨日出席茶敍，都指心情既緊張又興奮，Feanna稱時間過得好快，工作和行程都排得密密麻麻，需要時間消化，而Mandy則認為只需要享受當下的舞台表演即可，至於作為新人的Vian則期待未來有更多的上台機會。

談及對於網民的留言，三人都表示盡量不會看，不想給自己太大的壓力，但Vian卻指自己有偷偷地瞄過，發現對自己影響太大，故現在只會聽從一些建設性的意見。而對於女團，Vain稱對K-Pop十分憧憬，因此想好好捉緊今次機會，而有唱歌經驗的Feanna則透露自己曾經有考慮過到韓國當練習生，至於打籃球的Mandy就表示自己以前只會留意NBA和動漫，對女團可謂一知半解，所以十分慶幸有兩年時間做準備，讓她有機會由零開始訓練。

問到現在香港有很多女團，會否因此倍感壓力？三人指不會，相反非常羨慕別的女團默契十足，會從她們身上吸取優點，認為這是良性競爭，並希望有朝一日能夠與不同的女團合作。至於保持身材，她們指這是基本，又自爆自己小時候很肥，Mandy和Feanna更公開自己小時候的照片，相中二人都圓滾滾，與現在簡直判若兩人。

講到2年裏的訓練，Feanna自言哭過很多次：「未做女團之前以為自己識得跳舞，但訓練先和原來我唔識，所以頭一個月對我嚟講好似地獄咁，而Mandy以前打籃球，Vain就玩田徑，佢哋係運動健將，咁我體能就最差，而訓練入面又有好多體能訓練，我最記得Mandy可以保持到三分鐘平板支撐，但我未到一分鐘就唔得，搞到佢哋要從頭嚟過，令我好內疚。」而自稱不會唱歌跳舞的Mandy就自嘲體能是她唯一可以勝過其餘二人的東西。