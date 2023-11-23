難忘與燦成談情　惠林回到成長地香港拍戲：好有意義

韓國男團2PM成員燦成與女團Wonder Girls出身的惠林今日（23日）在首爾出席微電影《香港‧夢旅情》的宣傳活動。

電影由韓片《犯罪都市》的導演姜允成執導，講述飽受失眠折磨的惠林一覺醒來從韓國穿越來到兒時成長地香港，重遇昔日曖昧對象燦成，之後一起找尋打破奇異循環的方法。

惠林對能與姜允成合作表示光榮，又說：「能夠在我長大的地方香港拍攝真的好有意義，今次是第一次和燦成合作，因為我們本來就是認識的關係，所以拍攝時感覺特別輕鬆，反而燦成就因為我沒有演戲經驗而很擔心我。」

而燦成與惠林同是JYP事務所出身，談到與惠林合作的感受，他表示：「惠林兒時在香港住過，這部作品好適合她，她完全不像沒有演戲經驗，假如我們是第一次見面，就要花很大努力去變得親近，但我們本來就很親近，所以拍得很舒服。」

談到最喜歡的場面，姜允成指是兩人的咀戲：「我有和演員們討論咀戲的尺度，一起苦惱應該是深吻還是輕吻。」燦成則表示：「那一場戲拍得很有趣，我在讀劇本時很苦惱要怎麼拍，幸好效果比預期好，這是惠林第一次拍吻戲，我有跟她道歉說很抱歉第一次吻戲的對象是我。」