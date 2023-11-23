唔少外國人都會趁放假去海島游水曬太陽，有咁多型男索女雲集，難免會爆發大量風流韻事，亦為四仔片廠提供咗一個長做長有嘅題材，正如今次介紹嘅作品，內容鹹過海鹽多多聲，絕對會令人血脈沸騰、心跳加速！

靚人靚景

由Vixen製作嘅四仔系列「Sirens」，向來以靚人靚景為賣點，當中嘅畫面拍到好似旅遊節目，而最新登場嘅《Sirens #3》仲特登去到西班牙取景，真係落足本錢！今集由Julia Grandi同Ilya Droombeeld攜手執導，仲搵嚟Eve Sweet、Ginebra Bellucci、Kelly Collins等多位索女參演，可謂係陣容鼎盛。另外，導演話工作人員搵咗幾個靚海灘同石洞，等男女脫星可以盡情開戰，實行將野外交歡嘅狂野感覺徹底發揮出嚟。

名導聯手

四仔名導Mick Blue一向鍾意惡搞超級英雄，呢鋪決定轉吓口味，聯同另一位四仔名導Maestro Claudio，為Evil Angel炮製重量級作品《Anal Euphoria #7》，試圖將呢個四仔系列嘅製作水平推上新高。事實上，片廠為咗拍好呢套四仔，除咗搵嚟Mona Azar、Nicole Doshi、Marilyn Johnson等人氣脫星助陣，更特意租用私人海島嚟進行拍攝，夠晒揼本。咁有誠意嘅製作，四仔迷無理由唔領情啩！

熱帶風情

話說來自波多黎各嘅雞尾酒「Pina Colada」，以滿載熱帶風情見稱，而呢套由Wicked Pictures出品嘅同名四仔，賣點顯而易見，加埋有Queenie Sateen、Lexi Victoria、Lumi Ray等拉丁裔脫星參演，絕對可以用「熱力四射」嚟形容！至於故事發生喺加勒比海某個小島，有一間名叫「Pina Colada」嘅酒吧，裏面有一班熱情又好色嘅女郎，經常同男客人搞情慾短聚，咁啱有一班男遊客到訪，有乜嘢艷事發生可想而知。