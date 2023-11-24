【是日通勝】

農曆十月十二

癸卯年 癸亥月 丙戌日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：裁衣、結網、安床

忌：嫁娶、出行、動土

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：12、24、45

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

金牛座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

雙子座：有遇人不淑的情況，擇偶要留意對方品行。

巨蟹座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

獅子座：運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。

處女座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

天秤座：做事要量力而為，心存僥倖將會帶來麻煩。

天蠍座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

人馬座：工作表現得到肯定，再接再厲，成功在望。

山羊座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

水瓶座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

雙魚座：機不離手會損視力，要好好錫住靈魂之窗。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）鼠 財運旺

（跌）龍 惹小人

鼠：獲財神眷顧，易找到不錯的賺錢良機。

牛：情緒低落，很容易把簡單問題複雜化！

虎：工作順利，財運也受惠，心情好到極。

兔：事業發展穩步上升，有能力化危為機。

龍：是日沖煞，易招惹小人，需謹言慎行。

蛇：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

馬：行動力強，可於職場上嘗到不少甜頭。

羊：工作進展不順，人緣變差，壓力大增。

猴：毋懼競爭，遇強愈強，做事效率奇高。

雞：財運差，投資忌輕舉妄動，小心受騙。

狗：工作運勢平穩，付出愈多，收穫愈多。

豬：多向伴侶獻殷勤，感情關係會更牢固。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

新年十二生肖運程

每逢農曆新年前，很多人都喜歡看看自己生肖於來年的運程走勢，而香港玄學術數師傅都會透過各個渠道提供給大家參看，不論閣下是貧是富，男女老少，都可以接觸到，而且免費，所有師傅真正做到百花齊放。

大部分玄學師傅都會選擇《通勝》上的天官賜福圖，這幅圖的十二地支為十二生肖，每個生肖都有新年的吉凶數粒星。來來去去都是這些星，每十二年，在十二宮上分布不同，對照每個人的生肖，來查看每一年的吉凶現象。

人生萬象萬事，十二生肖運程之演繹。吉星，皆指錢財、權力地位、生孩童、學習解病解苦，一般人都喜愛的福氣，為吉星。而凶星則是指口舌官非、災病傷痛、破財血刃等，以非常人性化的事物來演繹。

不同師傅對天官賜福圖內的星名，演繹不同。有的側重吉星的影響，是基於新的一年，有新的吉利現象，好讓大家對未來有信心，有力量去面對人生。基於古老說話，君子問卜，問凶不問吉，自然有的師傅着重避開凶象，給予解決問題建議，這是香港玄學師傅對大家慈愛的分析。