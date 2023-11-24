吳卓羲「回歸樂壇」　錄《別怪她2》

藝人吳卓羲入行多年踩勻歌、影、視三辮，早前他與好兄弟林峯齊齊推出國語新歌《友情未完》，為二人相識20多年作一個友誼記錄，內裏歌詞寫道：「很奇怪有了一些你的習慣，大概靠太近容易傳染，有時候不用說話，眼神交換，說來剛好你全都明白。」完全唱出兄弟情，實屬難得。

日前卓羲於音樂才子鄧智偉的演唱會中擔任嘉賓，二人合唱了18年來都甚受歡迎的《別怪她》，卓羲笑言：「我歌手嚟㗎！呢排開咗好多演唱會！」原來此話有弦外之音，卓羲即將會錄製新歌《別怪她》續集，當然今次亦是由兄弟鄧智偉親自作曲，之前鄧智偉為林峯作了多首歌《愛在記憶中找你》、《愛不疚》、《幼稚完》等都相當經典，上年更有《幼稚完》續集《幼稚未完》，同樣受歡迎。

卓羲接受東網獨家受訪時坦言：「其實之前我都一直等緊鄧智偉，佢寫好我就隨時準備錄歌。」說到之前《別怪她》甚受歡迎，成為K歌唱到街知巷聞，今次續集會否有壓力時，他即笑言：「冇！我不嬲冇壓力，豁出去啦！我呢排好似回歸樂壇一樣，成日都要唱歌。」

而鄧智偉受訪時謂：「其實首歌已經寫好咗，仲幾好聽添，幾年前我已經應承咗會幫佢寫，不過因為之前疫情關係，自己未有狀態做，依家就準備錄音。(咁首歌叫咩名?)一定唔會叫《別怪未完》，會有個全新嘅名，大家經歷咗咁多年沉澱，好有信心首歌出嚟一定會好好，都係對歌迷一個回饋，答謝大家咁多年對Ron嘅支持，好多人仲好鍾意聽佢唱歌，首歌一定唔會令大家失望。」