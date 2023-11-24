娛圈單打︱人靚聲甜態度好　努力觀眾會看到

《萬千星輝賀台慶》除了有「波霸」郭珮文夢遊式贏得大獎成為焦點，另一位姓郭的靚女一樣好搶Fo。「A0女神」郭柏妍（Rosita）當晚表演空中瑜伽，姿態優美猶如天降仙子，加上她身穿的小背心疑似走位，觀眾金睛火眼𥄫到實，成為台慶另一高潮。

Rosita強調早就做好安全措施，絕對沒有走光，拉扯衣服只是以防萬一，搞得一眾鹹濕仔好不失望。女神亦講到自己本來不懂空中瑜伽，為了有完美演出不斷苦練，弄得腳和腰都受了傷，曾辛苦得哭出來。猶幸正式表演時全部動作到位，慶幸自己沒有累街坊。

莫講話Rosita高興，觀眾同樣替她開心。所謂台上一分鐘，台下十年功，Rosita的仙氣演出如此成功，背後付出的努力與汗水可想而知，觀眾完全感受到她力求完美、拒揸流攤的認真態度。以其年紀輕輕便如此識諗，懂得珍惜每次演出機會，難怪一直走來觀眾緣滿瀉。外在條件已優勝過人，只要繼續保持正面態度，大紅大紫絕非難事。

眾所周知，Rosita是2020年港姐季軍，去年憑大熱劇《下流上車族》極速上位，難得她沒有恃寵生驕，足見她家教和修養極好。在台慶當晚，TVB找來一班藝人大談對10年後的期望，Rosita甜笑表示，希望屆時能夠奪得最佳女配角獎，如能成為最佳女主角就更好，坦白又不失謙虛，惹人好感。

她跟丁子朗的緋聞疑幻似真，鹹濕仔當然最想女神仍是A0。她亦深明粉絲喜好，避談戀事，繼續保持純情形象，誠聰明女是也。