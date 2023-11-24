東方日報C1：張智霖孖神射手高路斯出戰賀歲賽

「大灣仔哥哥」張智霖（Chilam）、吳卓羲、梁漢文、陳小春及林峯將於內地舉行除夕倒數演唱會，今次最特別的是演唱會Crossover足球嘉年華，翌日他們會跟德國前「神射手」高路斯組隊踢賀歲賽。Chilam、卓羲坦言開心又期待，向來是波友的梁漢文更興奮表示可跟高路斯落場超級夢幻！

藝人張智霖、吳卓羲、梁漢文、陳小春、謝天華、林峯及林曉峰之前分別憑內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》、一連兩輯的《大灣仔的夜》及《勇往直前》在內地走紅，他們愈戰愈勇，除了狂接Job搵錢外，更在馬來西亞舉行了《燃燒吧！我們的哥演唱會》。他們即將「歸位」，並於12月31日在內地廣西貴港市體育中心體育場舉行《勇往直前的哥哥》跨年演唱會，演唱會門票定價由388至1,388元人民幣，歌迷、球迷已開始搶飛，「哥哥們」除了與大家齊齊倒數迎接2024年的來臨外，翌日1月1日元旦更會與世界盃德國前「神射手」高路斯（Klose）一起在球場踢賀歲賽，絕對是由今年威到明年！據知屆時「哥哥們」將與高路斯組成「大灣區國際明星足球隊」與貴港主場的「廣西布山隊」作賽，今次更是高路斯首次以個人名義出席內地活動。

梁漢文：今世無憾！

雖然今次演唱會及球賽以馬拉松式舉行，5位「哥哥」唱完又要踢相當吃力，但他們異口同聲表示相當期待，身為明星足球隊成員的梁漢文經常隨明星隊到內地作賽，他昨日受訪時大表興奮，指今次概念相當新穎：「12月31號會喺3萬人嘅球場舉行我哋5個人嘅演唱會；第2日即係元旦日，我哋5位『哥哥』就會同國家足球隊嘅球員，喺可容納萬幾人嘅球場度同另一隊足球隊作賽。」最令他萬分期待及興奮的，就是將跟德國前神射手高路斯成為隊友，他說：「最興奮係可以同高路斯落場，作為球迷嘅我，呢次機會好夢幻，因為佢係世界盃中好經典嘅神射手，希望到時好好玩啦！」問到成為高路斯「戰友」有何準備？他直言：「之前比較忙，冇乜時間踢波，連球感都減少咗，會趁呢排喺香港再操番多啲，希望攞番個感覺，到時夥拍住高路斯，希望可以入到波，就算入唔到波都可以做佢助攻，咁我就今世無憾！」問他們之後會否有巡演？他希望「哥哥團」可長做長有：「希望個騷成功同埋觀眾會鍾意，咁我哋就可以去好多唔同地方，透過足球同音樂發放正能量。」他又透露下月16日會舉行內地個唱，月初又要忙為央視拍攝節目，感恩工作機會多。

此外，原來Chilam及卓羲都是踢得之人，Chilam受訪時說：「之前都有睇過呢個球星嘅比賽，我以前都踢開波，曾經講過掛靴唔踢，因為有番咁上下年紀，到時睇吓啦！自己好鍾意運動員，到時可以喺球場一睹佢哋風采都係開心嘅！」卓羲亦表示：「我都想落場一齊踢，我知Chilam以前有踢波，我哋有共同朋友都係踢同一個足球隊，我以前都有喺足球隊踢過，但就未同Chilam一齊落過場，所以都好期待，如果跨年一齊踢場波都幾開心呀！希望過後大家都多啲工作，各行各業都興盛起嚟！」問他們平時圍埋會做甚麼？他說：「我哋『大灣仔』平時都有聚會，間唔中約食飯，上兩星期都有食飯，但就欠梁漢文。」至於林峯日前在內地陽江演唱會中獻唱多首歌，包括《愛在記憶中找你》、《愛不疚》等，現場歌迷情緒高漲。林峯透露1月會推出新歌，而明年下半年亦會舉行其世界巡迴演唱會。

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