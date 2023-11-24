王鶴棣與白鹿「上床」　再送王彥霖太太入產房

內地小生王鶴棣與女星白鹿合演的《以愛為營》開播以來引起不少熱議，粉絲們邊鬧邊追睇，似乎樂此不疲。日前終於迎來大結局，二人有情人終成眷屬，由情海翻波到復合，這對CP每集都上演不少程度的甜蜜戲碼，除床戲熱吻外，王鶴棣更出動不少撩妹招數，包括餵食及公主抱「放閃」。其中一場戲自以為調情高手的白鹿向王鶴棣謂：「我想住進你心裏。」冷不防讓王鶴棣回道：「那我是妳的房東﹗」

戲中演活冷酷總裁一角的王鶴棣，近日被老友王彥霖爆出窩心暖事。王彥霖早前接受節目《愛的修學旅行》訪問，去年才與妻子艾佳妮升格當父母，他竟透露出一段鮮為人知的軼事。據悉，出產前艾佳妮突然半夜出現宮縮情況，剛好周圍沒有任何一個人，王彥霖想到白天時王鶴棣曾暖心打電話問候，而二人又是鄰居，故立刻打電話向對方求助。

王彥霖表示：「我打給他說：『你趕緊來我家拿車鑰匙，你幫我開車，你嫂子好像要生了！』他回道：『我馬上到，我馬上到﹗』當時非常匆忙，我來回跑去處理事情，在等待妻子生產過程時，我在病房睡著了，這時接到王鶴棣電話問：『嫂子生了嗎？』原來他一直在樓下等，等到凌晨3、4時才敢來電。」王彥霖感到非常抱歉，趕緊讓王鶴棣回家休息，而王鶴棣的暖心舉動被被網民大讚「好有責任心」、「這個小王叔叔真是暖心」。