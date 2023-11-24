饒舌天王Diddy再被控性侵　迷姦女大學生拍片派街坊

54歲美國饒舌天王Diddy上周被昔日旗下女歌手兼前女友Cassie入稟指控強姦、虐待與人口販賣，翌日戲劇性庭外和解，而在限制性侵受害人追討賠償的「紐約成人倖存者法」於今日（24日）到期前，Diddy昨日（23日）再面臨新性侵指控，一位名為Joi Dickerson-Neal的女子，指她1991年就讀錫拉丘茲大學期間，透過共同朋友認識Diddy，為他拍攝MV。當時Joi已聽聞Diddy剝削女性的傳聞，所以在他身邊很小心，當她頗不情願地出席兩人約會時，被Diddy下藥迷暈，無法自己站立與行走，其後被迷姦，過程更被拍成影片。

數日後，Joi從一名行內男性友人告訴她，已經看過她的性愛影帶，她震驚地問有多少人看過，對方回答：「全部人。」Joi表示事件令她精神大受打擊，從大學輟學，沒取得學位。原名Sean Combs的Diddy透過律師否認事件：「這個最後一刻趕上的訴訟，是一個好法例被濫用的例子。Dickerson小姐32年前的故事是完全虛構，沒有可信性。Combs先生從未性侵她，而她亦牽涉一些不存在的第3方。這純粹是為了搵錢。」