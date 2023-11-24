第六屆金紫荊女企業家執行委員會就職典禮　凝聚巾幗力量

【特約報道】經過幾年疫情後，香港經濟終於迎來曙光，香港一眾女企業家亦不辭勞苦，帶領公司上下員工，為香港經濟出謀獻策，貢獻良多。由金紫荊女企業家協會主辦的「第六屆執行委員會就職典禮」暨「第五屆未來領袖獎學金及培訓計劃頒獎典禮」早前圓滿舉行，今屆一共有26位女企業家獲委任成為新一屆執行委員，包括今屆新任主席的詹嘉莉女士，同時表揚12位未來領袖獎學金大專女學生得主，期望透過培訓及學習資助，發揮她們的領導才能和創業精神。

金紫荊女企業家協會第六屆執行委員會主席詹嘉莉女士致詞時表示，今年協會邁向第11年，將會繼續舉辦不同形式的交流活動，以實現行業資源和信息的共享目標，讓大家能互相學習，一同成長，她亦鼓勵會員提升專業能力和競爭力，期望見證更多傑出女企業家的誕生。另外，她留意到近日新聞中不少青少年受不住壓力，她希望可以透過自身故事和經歷感染下一代，鼓勵他們尋找自我，發展自我、珍惜及熱愛生命，確立正面的人生觀。而金紫荊女企業家慈善基金會主席章曼琪女士表示，女性在慈善工作上扮演重要角色，女性的溫暖、關愛和堅韌更是慈善工作中最寶貴的財富，她呼籲更多姐妹朋友加入公益活動，凝聚巾幗力量。

今屆執行委員就職典禮上委任了26位女企業家，成為新一屆的執委會成員，當中包括選任詹嘉莉為今屆新任主席，而章女士則榮任永遠榮譽會長，協會將繼續致力幫助會員建立香港以至大中華區營商網絡及業務發展平台，並積極發展成為香港特區政府各相關部門的諮詢橋樑。

協會為了鼓勵及幫助更多未來女企業家有所成，開展「未來領袖獎學金及培訓計劃」，至今共有80名來自低收入家庭、擁有企業家才能的中六女生獲得贊助並參與計劃。計劃分為培訓及學習資助兩部分，所有獲選女學生均須參與由基金會提供的培訓課程、工作坊、講座及女企業家交流活動等，並須接受企業實習訓練，以發揮她們對策領導才能和創業精神。

今年「第五屆未來領袖獎學金及培訓計劃頒獎典禮」，選出12位具有企業家特質且對未來抱有追求的卓越女學生，雖然他們來自不同背景，但同樣展現出非凡的才華、創意和抱負，並分別升讀香港中文大學、香港城市大學及浸會大學等，入讀科目類型廣泛，包括有工商管理、工程學系及醫療化驗科學等，可見計劃提供多方面培訓，發掘本地優秀人才。

同場亦有兩位歷屆學員分享，分別為第四屆得獎學員Rita及第二屆得獎學員Joey。Rita現就讀香港中文大學三年級，她分享指大學一年級時曾於協會擔任兼職，跟隨秘書學習文書技巧及活動前期籌備工作，從中認識各界企業家，為她增添工作經驗，亦增加對協會的歸屬感；而至於Joey中學畢業後就讀香港理工大學，主修建築工程及管理學，去年以一級榮譽畢業，現於一間承建商任職助理工程師。她表示培訓過程中會提供講座及交流活動等，最令她深刻的是獲得協會推薦及資助，讓她得到前往上海實習的機會，體驗不同地方的工作文化，認識當地企業家，更改變她過往內向的性格，即使現在踏入職場，更能懂得表達自己。她亦感謝其導師詹主席，除了帶領她參加不同建築設計師的交流活動，亦為她開解初入職場的煩惱，加強自信心。