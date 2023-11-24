史上最帥金馬影帝陣容　林柏宏接戲全為許光漢

台灣「金馬電影論壇」昨日23日在台北舉行，5位今年入圍「最佳男主角」，包括《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢與林柏宏、《周處除三害》阮經天、《富都青年》吳慷仁、《疫起》王柏傑齊齊出席。

許光漢講到入行做演員經過，因年輕時所屬的唱片公司希望多元發展，安排試鏡，而成為演員。最初《關》導演程偉豪約他聊天提及此角色的冥婚、同性元素，讓他驚喜覺得是一大挑戰而答應演出。但由於本身比較瘦，開拍前花了兩三個月時間磨練體形，以及用了兩星期時間學習鋼管舞。林柏宏在《關》的角色既是鬼魂又是同志，自覺生命中可能不會再遇到這樣的角色，故欣然接受，他笑說：「要跳鋼管的是許光漢，我就笑說，喔好，我要去看！」

模特兒出身的阮經天指表演啟蒙可能在學生時期的英文補習班裏要演話劇，因為自己是小胖子，沒有台詞，被老師發了兩個三明治，就直接在台上吃掉，雖然被小女主角罵不專心，但卻被老師稱讚入戲。他指《周》的動作場面相較輕鬆，反而花更多時去想像通緝犯的日常。關於入戲與抽離角色，他指當初拍《艋舺》後沒有抽離角色，差點出事：「每個角色都住進過我心底，沒辦法完全脫離，會留在不同的小房間裏。」

吳慷仁很喜歡《富》的劇本，坦言有主動爭取，並願意提早兩個月到馬來西亞生活體驗，他說：「每一次的角色準備功課都不同，因為不懂，會用不同方式去實驗。不同導演有不同指令方法，有時會提出自己的想法，但後來發現理解導演想要的、做導演想要的，會有不一樣的效果。」

王柏傑認為《疫起》劇本夠完整，跟導演討論後，決定不為角色做設計，不想有表演痕迹，拍攝過程是在現場跟隨環境和人物氛圍去自然演出。