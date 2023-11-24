「領展可持續未來館」　全新共融主題「不同人 • 一同行」

【特約報道】多元、平等及包容，是聯合國17 個可持續發展目標中的重要元素，以消除貧窮、減少不平等，並建立更和平及繁榮的社會。

領展認為，可持續發展不僅是關注環境的問題，也包括社會和經濟的可持續性。共融是當中極其重要的一環。共融代表尊重和包容不同的人群，讓人人都享有平等的機會和權利參與社會上各種活動，這是可持續發展的重要一環。

領展於全港15區有130個資產，領展商場是社區聚腳點，每日服務過百萬市民。領展希望在社區中推動共融及更包容的文化，社會各界可共建更可持續的未來。

「不同人 • 一同行」聚焦社會共融課題下的三個範疇，包括「多元文化」、「健康情緒」與「樂齡人生」，透過多元化展覽內容、沉浸式視覺體驗、生動有趣的互動遊戲、免費工作坊及講座等活動，希望參觀人士能夠深入了解社會上不同群體的故事，細味社會上不同的人和事，並學習欣賞每個人的不同之處。

多元文化成就香港傳奇

香港是一個以華人為主體的城市，但同時也是一個文化開放的社會，歡迎各地人士來港落地生根。在2021 年，香港有超過619,500 名非華裔人士（佔全港人口約 8.4%），較 2011年顯著上升了 37.3%。近年越來越多的非華裔人士在港成家立室，進一步融入本地社會，構成香港的多元文化。此外，每年都有不少內地人移居香港，成為香港人的一份子。正是因著各方人才努力在這城市追求夢想，香港才得以發展成今日的大都會。

不同族裔或來自不同地方的香港居民，儘管大家的膚色、背景、文化、生活習慣可能分別甚大，但同處香港生活卻可能有一些共同經歷及喜好；聚焦類同撇開差異，那麼大家便可能發現彼此的分別其實並沒有那麼大。未來館這次透過多家機構邀請了背景不同的人士，在分享其個人履歷和真實故事後始揭曉身份背景，希望打破大眾的刻板印象。

未來館亦透過不同的互動裝置加深参觀人士對社會共融的認識。

相遇總是美好。沉浸在270度的繽紛空間內，神奇彩色粒子會為每位參觀人士塑出獨一無二的人型投影，而當參觀人士和身邊朋友盡情互動時，神奇彩色粒子則會變出更色彩繽紛的光影奇遇。

在「大同海世界」遊戲內，參觀人士則可化身一尾尾自身獨家設計的小魚兒，在大海中暢泳，並可結識象徵12種不同族群的魚兒，同時認識和學習他們的獨特文化。

要讓共融成為生活一部分，最佳的方法便是由學習一句問候語開始，未來館特別為大家介紹多種香港常用的不同語言問候語和見面禮儀，更設有易學手語放映教室 。

學習管理情緒達至精神健康

根據2022年全港精神健康指數調查，香港市民精神健康指數的平均分為47.64分，低於合格分數的52分水平。自2018年開始，香港市民的精神健康指數的平均分一直處於不合格水平，調查亦反映香港人普遍面對個人前途、財政狀況、居住環境和人際關係等方面的壓力。

每個人都面對自己的壓力，要學懂與情緒好好相處，才能更容易地找到生活的平衡點。

根據美國心理學家保羅艾克曼 (Paul Ekman) 認為，人類有七種主要情緒，就是悲傷、快樂、憤怒、驚訝、恐懼、厭惡和鄙視，而所有情緒都沒有對錯之分。未來館為這些情緒設置了不同的顏色桶，參觀人士可自省當時的心情，然後把小球放入對應的顏色桶內，即場就自己當天的情緒投票。未來館希望大家藉着這個小練習，學習留意個人情緒變化，接受自己的情緒，並和它們好好相處，從而達到精神健康。

館內設有一個名為「借用你的耳朵」電話亭，歡迎大家拿起聽筒，按下鍵盤，選擇收聽不同真人真事的心聲。不要小看聆聽的力量，它可是一劑及時的心靈良藥。

聽過別人的故事後，是否心思思想找其他人傾訴心事，但卻「開不了口」？在電話亭側富有藝術感的話筒造型鏡面裝置或許可以幫忙。鏡面上貼上了由美國心理學家馬歇爾羅森堡 (Marshall Rosenberg) 提供的溝通貼士，鼓勵大家開口傾訴自己的心事，又或者以適當的方式來開解別人，讓溝通變得更容易和有效。

除了找人傾訴，做運動產生的安多酚有助提升個人快樂指數。館內另一項互動遊戲「奔走吧！安多酚！」可容許數人同時参與，只要參觀人士跟着畫面的主角在限時內做運動，便可即時提升快樂水平，同時學會保持情緒健康的五大元素。

科技輔助體驗樂齡人生

本港人口持續高齡化，主要原因是戰後嬰兒潮出生的人陸續踏入老年。65歲及以上的人口佔整體人口的比例，由2011年的 13.3% 上升至 2021 年的 19.6%。有長者的家庭住戶佔全港家庭住戶的比例，同期間由28.2%增至 38.2%，不少家庭需要面對如何適切地照顧家中長者的問題。

未來館特別與香港科技園公司及賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心合作，設置「Peter伯和May姐樂齡之家」；在300平方呎的窩居，體驗一對銀齡夫婦如何將應用樂齡科技的一系列智能裝置，融入衣、食、住、行中，並減輕照顧者壓力，令雙老家庭以至獨居長者的家居生活可以更安全寫意。

在此，未來館也誠邀參觀人士即場参與一項民意調查，表達自己想活到多少歲及原因，大家更可即場寫下對將來的期盼或擔憂，並觀看其他人的留言，來一場隔空交流，或會得出新的啟示。

工作坊

心澄好物店

心澄好物店由領展贊助，是新生精神康復會首個在社區中，推廣將身心靈健康融入日常生活的嶄新概念店。「好物」產品由精神復元人士製作，所有收益扣除成本將為復元人士提供職業康復服務訓練，以加強與社區的聯繫。到訪人士更可按當下心情，選購各式「好物」，鼓勵大家時刻關注自己的身心狀態。「心澄好物店」更為復元人士提供不同的就業及訓練機會，除出售由他們製作的產品外，復元人士也會參與店內的營運工作，及協助帶領部分工作坊。新生精神康復會將定期在未來館舉行工作坊，推廣整全身心靈健康及社會共融。

領展可持續未來館的由來與營運

領展可持續未來館是全港首個扎根社區、位處市區商場中心的可持續發展教育及協作平台。領展希望通過這平台連繫各持份者，包括顧客、商戶、供應商、業務夥伴、業內同行、以及社區的不同組織，推動跨界就可持續發展協作，將可持續發展的概念融入個人日常生活及商業營運中，使領展的物業成為市民大眾學習和探索可持續發展實踐方案的理想地方。

透過未來館，領展目標是希望就可持續發展向公眾展示三個 A ，即提供一個易於接觸的平台 Accessible、展示可持續發展可透過貼地路徑實踐Actionable、以及可持續發展目標是可以實現的 Achievable。

未來館在今年4月23日開館，於同年10月底已有超過 14.4萬人次到場參觀，公眾反應熱烈，館內並舉辦了107場工作坊，共有2,330人參加。

未來館更身體力行實施多項環保措施，為可持續發展出力：包括循環再用部分冷氣系統冷凝水以灌溉館內植物、採用獲國際認證、符合可持續發展的地面物料、廣泛使用LED燈具以減少消耗電能、提供飲水機鼓勵自備水樽，以及定期進行碳排放審計，並進行碳抵銷以達致碳中和。另外，未來館已從中華電力購買了可再生能源證書，涵蓋未來館在建築和運營階段（截至2023年10月）所消耗的電力。未來館稍後亦會購買更多可再生能源證書，以涵蓋未來一年的電力消耗量。

此外，未來館承諾通過香港交易所旗下的Core Climate購買碳信用，以抵消未來館因其裝置及設備、上游廢物和上游運輸而產生的第三範疇排放。未來館的碳計量方法與《溫室氣體盤查議定書》一致。

領展可持續未來館

地址 : 樂富廣場 A 區 3 樓（九龍橫頭磡聯合道 198 號）

開放時間 : 星期一至日上午 11 時至下午 7 時 30 分（最後入場時間下午 7 時）