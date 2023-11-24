姜濤忽然生疱疹　被女粉絲事件嚇怕：盡量少玩電話

男團MIRROR成員姜濤在尖沙咀出席剪綵活動，吸引數百「姜糖」在商場圍觀，相當受歡迎。正為明年MIRROR演唱會綵排的姜濤，今日亮相時晒靚仔樣卻出現瘡瘡，問到是否綵排演唱會太大壓力？他說：「唔係，開咗個人演唱會之後對做一個演唱會信心都增加咗。（面上有瘡瘡？）係呀，疱疹，最近有啲攰，自己由細到大一年都有一兩次嘅，可能轉季都會有。」

姜濤講到綵排情況，透露已經開始個人及團體排舞，相當順利，預計一兩星期後待各成員完成手上工作，大家連聖誕節也會閉關綵排。對於聖誕未能出席活動少賺外快？他則大在乎說：「唔緊要，大把機會，做番表演嘅嘢先。（腳傷康復增加個人舞步？）又唔敢講話會多啲舞步，但係會重新改編音樂嘅節奏，就算同一首歌都希望有唔同嘅包裝。（MIRROR開始減肥？）個個都袋住包雞胸肉，阿Jer話減肥，但係仲食緊漢堡包，我就按照自己嘅步伐去做，同埋會去Stanley嗰度做gym先。（一日食五餐減到兩餐？）都未試過一日食五餐，要搵到自己最舒服嘅方法，自己會食少啲澱粉質，大家會一齊訂代餐，見到Stanley食雞胸肉，都會攞一兩舊嚟食，都幾好食呀。」

MIRROR去年7月原本在紅館舉行12場演唱會，但因發生墜屏意外而腰斬，大會近期公布明年1月假亞博舉行《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》補場兼加開，變成總共16場，但補場安排卻有「鏡粉」轟一塌糊塗，質疑大會沒有誠意，姜濤說：「畢竟場地同場數都唔同咗，交畀公司去處理，希望盡量有個好安排畀大家，可以滿足到大家嘅要求。」問到可有粉絲向他投訴補票安排？他正言因早前在社交網公審女粉絲事件後，自己盡量少玩手機，希望給自己成長空間，不希望再有類似事發生。

講到「光B」尹光與他也打入叱咤樂壇流行榜「我最喜愛男歌手」7強，他說：「好榮幸，大家投自己鍾意嘅就得，我哋未合作過，但係知道前輩有提過我，好多謝佢，希望將來有機會見面，傾吓偈，合作就順其自然。」

呂爵安（Edan）最近考獲車牌，問到姜濤可敢做乘客？他笑說：「睇定啲先，相信我哋每個揸車都好安全，Edan嘅性格都唔係大膽，都唔會揸太快。」又指原本也打算考車牌，但因時間問題，要待明年再考。