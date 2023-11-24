新中菜滋味　吃香喝辣無問題

來到年尾，無論是應酬飯局、又或是家庭朋友聚會，都需要預先諗定地方和菜式，想老少咸宜，中菜是個好選擇。近日除有新店開幕，還有不同地區風味的新菜單，無論想吃地道粵菜，或是中國地區菜系，都無問題。

順德名菜

坊間有句「食在廣州、廚出鳳城」，證明順德的廚師和菜式有幾出名。在這個11月，富豪酒店和順德聚福山莊聯手推出「傳承‧順德原味道」，於銅鑼灣富豪金殿及尖東富豪軒為客人提供多道傳統名菜，包括順德拆燴鮮魚羹、香煎順德鯪魚餅配巧手春花餅、原條煎釀塘鯪魚、香菜煎焗勒流鱔、濃魚湯雲勝魚皮角等，以地區命名的菜式有鳳城鍋壁四杯雞、生碌醬油馬崗鵝和大良炒牛乳伴炸均安豬肉等，最後來一口手工鮮薑汁撞奶或黃金煎倫教糕，感受順德真味，指定會員會有85折優惠。

五行養生

秋冬講求養生，中環Mott 32行政總廚李文星師傅在11月推出限定的秋冬五行養生菜譜，以五行金、木、水、火、土應對內臟來打造菜式，包括山藥杞子鮮百合炒玉帶、酸湯豆苗浸泡鱈魚球、黑松露花膠黑豆愛爾蘭櫻桃鴨、紅菜頭汁有機番茄紅蘿蔔煎野生鹿柳和鮑魚五殼淮山飯，最後以滋潤的萬壽果燉官燕作結，滋味養生。另外，餐廳12月會推出冬日限定的福建菜單，菜式有酒釀尿蝦、紅蟳米糕、薑汁燜鴨、清炒蕨菜和蟹籽肉碎蚵仔煎等，讓大家冬日持續有口福。

經典粵菜

由古至今，留下很多經典的粵菜，時下大廚亦不斷創新，為客人帶來驚喜。香港JW萬豪酒店米芝蓮中菜廳萬豪金殿中餐行政總廚鄧家濠師傅打造多款新經典粵菜美饌，頂湯金盞琵琶官賣相精緻，一件脆炸，一件加蛋白蒸，帶來兩款不同口味。鮮竹笙濃雞汁蟹鉗，炸香蟹鉗加濃雞湯燜煮，相當入味。其他還有護國玉銀環、金錢雞翼和乾燒黑金鮑魚等菜式，令人回味。

川式砂鍋菜

來到冬天，熱辣辣的煲仔菜最受人歡迎。麻辣燙由現時至2024年1月31日推出的季節砂煲菜單，當中的啤酒雞煲、鮮花椒鮑魚滑雞煲、火燄麻婆豆腐雞粒煲和陳年花雕牛尾煲，濃香美味，最適合佐酒享用。之後再來一鍋紅豆乳雜菜煲或魚香玉子豆腐煎米粉煲，暖胃又滿足。

重裝回歸

想吸引客人，除有新菜，面門都好重要。銅鑼灣高級中菜館名廚早前經重裝翻新，除變得更雅致，還有不少新菜選擇。龍皇藏金衣以酸菜魚作靈感，用龍蝦代替石斑爆炒，配河粉享用最惹味。橫行抱玉以膏蟹和豬頸肉同蒸，鮮香味濃。其他還有家鄉醬爆鮑魚雞煲、大澳蝦膏蒸肉筋和香煎粢飯等，令人吃過停不了口。

歎點心食便當

每逢假日，總有孝順仔女陪家人飲茶食點心，尖沙咀新開的Dim Sum Box以清新、健康和精緻作賣點，為大家打造各式點心和小菜，餐廳有8款點心盒，「月」內有蝦餃、燒賣等點心，配炒菜和乾炒牛河，還有甜點配搭，分量十足。「務」有多款創意點心，小食冷盤、姬松茸灌湯餃、鮮鳳梨咕嚕肉及瑤柱扒時蔬，高質美味，一人個飲茶都可以歎到點心。另外還有單點的點心選擇，再來一碟招牌蟹肉炒飯，和家人分享最好不過。