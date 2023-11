「大美人」李嘉欣(Michele)同富商老公許晉亨婚後育有一子許建彤(Jayden),依家Jayden已經大個仔,型仔模樣始出現,Michele同老公都可以安心出去拍拖,重拾二人世界,唔經唔覺二人已經結婚15周年,難怪尋日(23日)Michel即晒出兩公婆恩愛合照。見Michel輕倚老公許晉亨,二人坐喺石級,非常貼地,仲疑夾好着奢侈品牌出嘅情侶鞋放閃,Michel留言放閃:「15 years and counting… so happy we found each other.Happy Anniversary!(數數已經15年了,很高興我們找到了彼此,結婚周年快樂!)」