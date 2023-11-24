袁偉豪有仔萬事足　收工即撲醫院探BB

藝人袁偉豪今日（24日）出席錦標賽開幕禮，太太張寶兒於上周五（17日）誕下6磅13安士男嬰，剛成為爸爸的偉豪自言時間過得很充實，稱昨晚才從深圳拍攝無綫劇集《法證先鋒6倖存者的救贖》回來，緊接着就到醫院探望太太和孩子，今早是直接從月子中心趕來活動：「坐車坐四五個鐘，返嚟一見到BB，就會覺得好滿足，咩辛苦都忘記晒，可以好坦白講，依家做嘢咁辛苦就係為咗返去探BB（太太幾時出院？）冇咁快，都要住返一兩個星期先，佢身體都慢慢康復緊，而且醫院有一站式服務，有專人陪佢坐月，佢有咩需要都可以即刻搵到醫生，令我安心啲。」稱太太發給他的孩子活動片段，是他努力工作的能量。

袁偉豪亦透露太太現階段會親自餵哺母乳：「我相信佢都會好滿足，一個第一次生產嘅女性可以做到呢個親子關係。」又指太太身體回復進度良好，開刀生產後第二天已經可以落地。問到孩子需要照藍燈是否有黃疸情況？袁偉豪說：「係有少少，特別係第二第三日皮膚就有啲黃，所以就畀佢照吓燈做啲護理咁，今朝去睇佢都OK（BB似邊個？）我覺得佢似我多啲，鼻高高，鼻頭仲有啲肉，不過佢下巴尖尖就似媽咪，但暫時都仲係濛濛眼。（想唔想再生第二個？）我哋有兩個選擇，一個係等寶兒身體好，就再繼續努力，另一個係畀寶兒工作吓先，等BB大個啲先再追第二個，等孩子佢哋有個照應，不過兩個選擇都係開放嘅，未決定。」至於BB的名字，他表示有請師傅算，已經有一系列的名字可選用，但暫時還未決定好。