《愛．回家》合體慶感恩節　周嘉洛想同吳偉豪組男團

今日（24日）藝人劉丹、周嘉洛、吳偉豪、陳浚霆和古佩玲（Kelly）等一眾《愛．回家之開心速遞》演員聚首一堂，慶祝感恩節。受訪時，周嘉洛和吳偉豪都指十分期待明天播出的選秀節目《亞洲超星團》，又提到無綫台慶當晚親眼見到他們65位參賽者勁歌熱舞，大感震撼：「佢哋完全係另一個層次，一出嚟無論係體態定跳舞都係另一個層次。」問到如果有機會會否考慮加入？周嘉洛說：「這些機會不是屬於我的，我都係專心拍劇會好啲。」而吳偉豪則指自己對於唱歌十分感興趣：「不過都係等公司安排，睇吓公司覺得我係唔係咁嘅材料。」而在旁的周嘉洛則稱讚偉豪唱歌好聽，並建議二人組團出道說：「我負責跳舞，你負責唱歌，我哋可以合體。」

工作方面，周嘉洛稱暫時只有《愛．回家》一套劇，而吳偉豪則稱將會接拍新劇集《非份之罪》，演出其中一個單元「危險遊戲」，而正在進行拍攝的新劇集《飛常日誌》今早亦煞科完成拍攝，可說工作十分忙碌，令嘉洛十分擔心偉豪的身體。

講到透過台慶大合照的企位，有傳二人是受公司力捧的小生，吳偉豪指都被人標籤了一段時間，不過自己就不作理會，以做好每一次的工作為宗旨，而周嘉洛則指想法和偉豪一模一樣：「其實我覺得自己進步空間仲有好大，都係多謝公司畀機會。」

陳浚霆Kelly為拖手解畫

另外，陳浚霆和Kelly在台慶上又被拍到二人拖手的照片，不過仍然堅稱雙方只是朋友關係。陳浚霆回應：「因為我驚佢跌親，因為佢成日都好迷惘，唔知道要去邊，咁台慶嗰日都有好多人，咁所以要兼顧吓佢，拉佢去一個安全嘅位置。」在旁的Kelly亦附和指當日有很多人和機位，因此有點不知所措。陳浚霆稱Kelly 是一個好失魂的人，直指她在台慶當晚發現遺失了手機：「佢嗰晚唔見咗個手機，我咪幫佢一齊搵，最後原來係畀個保安執起咗，佢太失魂啦，所以避免意外我會兼顧吓佢。（又唔見你照顧其他人？）都會㗎，不過佢出事嘅頻率比較高。」

被問二人如此親密，會否趕走對方的追求者？Kelly搖頭直指身邊暫時未出現追求者，而浚霆則回應：「都驚㗎。（避忌吓？）好難避，每日都見到，有啲嘢係命中注定，緣分啦呢啲嘢。（玩地下情？）冇㗎我哋好貼地。」