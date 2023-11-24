鄧麗欣出席福岡旭日國際電影節　獲頒「特別功績賞」

藝人鄧麗欣、台灣演員劉以豪、李靖筠等主演的愛情懸疑電影《白晝如焚》快將上映，電影接二連三接到好消息，繼上月初女主角鄧麗欣親身出席「倫敦東亞電影節」世界首映獲取好評後，本月更得到兩大國際電影節青睞，先於「金雞百花電影節」獲頒「年度期待華語電影」獎項，日前更成為「福岡旭日國際電影節」開幕電影，女主角鄧麗欣更頒獲「特別功績賞」，足見電影未上映已於國際影展展露光芒。

鄧麗欣繼續為此片馬不停蹄宣傳，親身飛往福岡代表劇組參與開幕電影放映，更成為首位香港演員獲電影節頒發「特別功績賞」殊榮，嘉許其在演藝事業上的傑出表現。她於電影節頒獎典禮上親自從電影節代表手上接過獎項，並發表得獎感言。她說：「進步係我自己嘅目標，我會繼續努力做好嚟緊每一個得到嘅機會同角色，希望會越嚟越進步，希望大家會繼續支持我嘅電影，會繼續睇到我更多好嘅電影。」對於在演員崗位中的努力被看見，心情興奮的她表示：「好開心好榮幸可以得到呢個獎項，呢個獎項嘅名銜係一個提醒，我覺得卓越係一個追求，希望可以追求不同角色，追求不斷進步同創新，先至係一個卓越嘅開始。」

有現場觀眾對Stephy私下個性充滿好奇，並希望了解香港女性是否如Stephy在電影中如此強勢，Stephy笑言：「我相信未必所有香港女性都好似我戲中角色咁強悍，不過我覺得觀眾睇得好透徹，見到呢個角色透視到我嘅個性。因為我自己本身都有角色呢種強悍喺內在，有時可能喺我嘅眼神入面見到，所以我都刻意將自己呢個特性，投放咗喺角色入面。」

此外，今趟旅程對Stephy來說相當特別，因為是自她個人演唱會後首次離港，遠赴日本參展的Stephy表示：「希望呢部電影可以去到更多地方，令更加多人認識我哋。團隊好用心去製作，我自己都好用心去飾演片中角色，好希望可以親自去到唔同地方帶畀觀眾，現場同大家分享。今次好開心第一次嚟到福岡。」

今趟行程非常緊密，鄧麗欣除了參與放映及領獎之外，只有一天私人時間能夠放下工作游走，她說：「都係得一日時間去行街同食野，不過我覺得已經好滿足，因為好耐冇嚟日本，希望下次有機會可以再嚟。」

而片中與她飾演青梅竹馬戀人的劉以豪得知Stephy獲獎的喜訊後，亦親身拍片恭賀好拍檔：「恭喜Stephy，很替她開心，大家拍攝過程也滿辛苦的，希望電影能夠讓更多觀眾看見。我們在拍攝的過程中互相幫助，互相照顧，當遇上問題的時候，我們也會互相協調。特別感謝李保璋導演給我們很大的安全感，讓我們很順利地完成這部電影。」