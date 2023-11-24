有大前輩金裕貞教路！宋江為演靚仔惡魔勁減22磅

韓國型男宋江與女星金裕貞合演的SBS新劇《與惡魔有約》將於今晚（24日）首播，兩人今日下午現身發布會。

劇集講述一夜之間失去能力的惡魔，與四面楚歌的財閥繼承人間的「異種」進行契約結婚並同居的故事。飾演惡魔「鄭九元」的宋江指自己的角色是非常完美的人，跟他本人有很大不同：「每個人都有自戀的一面，但『九元』的自戀是達到最高境界的，我在演這個角色時要說出自己十全十美的生活，令我不知不覺害羞得耳朵也紅了。」

為了表現出毫無缺點的靚仔樣，宋江自爆花了很多努力減磅：「當時我真的覺得自己很完美，但最近拍攝已經結束了，重了22磅，我就再沒有這樣想了。」他指惡魔在用超能力時眼睛會變紅，他亦很苦惱要怎麼演繹，試過用力到眼睛差點充血。今次是他首次與童星出身的金裕貞合作，他指對方是大前輩，在拍攝時一直帶領他，令他可以安心地完成拍攝。

至於金裕貞飾演未來集團的繼承人「都到曦」，因為很早便領悟到世界的殘酷而變得異常冷漠，她指因為演的是財閥集團繼承人，所以在服裝上花了不少心機：「我想透過服裝讓大家都覺得她是很帥氣和高貴的人，和造型師聊了很多。」

談到與宋江合作的感受，她表示：「因為準備時間不長，我們在變熟落之前已經開始拍攝，開始時有點尷尬，但在研究劇本時變得親近不少，所以可以很舒服地進行拍攝。」她又大讚宋江好有魅力：「他經常開玩笑說我是大前輩，但在拍攝時我也很感嘆他對演戲的熱情，能跟他合作很榮幸。」