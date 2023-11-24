何依婷做二五女出賣佘詩曼　網民讚演妹仔入型入格

無綫台慶劇《新聞女王》開播收視甚佳，於內地網站評分升至8.1，昨晚（23日）一集劇中馬國明與佘詩曼繼續惡鬥，Man姐佘詩曼因被拍下與葉晨（陳敏之飾）「造假」罪證、遭馬國明乘虛而入奪去總主播主任一職。Man姐即時以假辭職還擊，但居然被頭號愛將何依婷出賣，何依婷更與馬國明大搞地下情，雖然她於第3集中一場「反枱戲」演技受批，被網民指誇張又無戲，但憑着二五女的「機心樣」曝光，對着馬國明撒嬌，獲得不少網民讚演出稱職：「除咗何依婷諗唔到TVB仲有咩同年齡層演員carry到呢個角色」、「做妹仔做得入型入格」，亦有網民同情曉薇擔任主播期間經常被Man姐「揮之則去」。

談到劇中角色曉薇不但能力值低，更「食碗面、反碗底」，何依婷受訪時坦言角色輸蝕：「因為其他人都好叻，但得一個曉薇係咁輸，然後又反骨做二五仔，畀人感覺好壞咁。」她坦言由於角色有躁鬱症，拍攝期間心情低落了足足數個月。作為曉薇真身，依婷亦為角色平反：「睇完咁多集劇本，我覺得曉薇都有值得同情嘅地方，希望大家睇落去會見到佢嘅成長，佢輸到咁上下係會醒覺。其實曉薇都好慘，Man姐雖然對佢好好，但成日情緒勒索佢，永遠要活喺佢陰影之下；自己男友又唔係真心真意、最愛竟然係前度，所以曉薇最後會學識凡事要為自己。」何依婷更預告曉薇之後會遇到更多「震撼」事件，並謂相關場口比拍攝反枱戲更為難忘。至於馬國明的角色陰險，多次「暗算」Man姐之外，更將何依婷及高海寧玩弄鼓掌之間、對前度念念不忘並私下約會，被網民封為「渣男」。

今晚（24日）一集中，玩「假辭職」的佘詩曼因「茶果嶺揮刀漢」事件重返SNK News直播間，並與馬國明繼續激烈對決，二人會展開「寒戰式」的對罵，甚有追看性。