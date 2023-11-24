姜皓文孖高海寧走埠宣傳　新片破港片馬國票房紀錄

藝人姜皓文、高海寧、許紹雄及黃浩然等演出的懸疑片《鎖戰》，日前於馬來西亞上映，開畫不久即傳來喜訊，該片連續7日成為中文電影票房冠軍，並且衝破130萬港元票房，大破港片在馬來西亞的票房紀錄，令台前幕後興奮不已，姜皓文坦言：「在數個首映禮上都反覆觀看了這部作品多次，覺得這是自己從演而來，當中表現的情感最為細膩的一套戲，真的很滿意，很喜歡。」

提到片中一埸揸電單車戲份，他即雀躍表示：「其實我好喜歡揸電單車，但香港排期考牌需時接近一年多、兩年，今次拍戲可以模擬揸車都幾有型又開心，簡直寓工作於樂趣！」於當地逗留廿多天宣傳，太太亦陪同去到怡保等地出席首映禮，同行還有高海寧、許紹雄、黃浩然等一眾港星，他說：「未曾試過在馬來西亞多個地方走埠宣傳，完全感受到當地粉絲的熱情，相當開心。」

由於外婆是馬來西亞人，故姜皓文對於這地方特別有親切感，惟卻有所遺憾：「雖然找不到我的親戚，但大家都好似我的家人一樣，由上機到落機都被問着『你返嚟喇？』​、『你返屋企呀？』，就連當地地勤都說『歡迎你回來檳城』，覺得非常窩心而且親切。我在馬來西亞、檳城都有很多朋友，電影更在檳城進行拍攝，所以大家都當我是半個檳城人及家人一樣，相當開心。」更指稍後將有幾部電影均在當地拍攝及上映，故預料到明年上半年也會留在當地開工。