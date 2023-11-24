鮮娛糧｜陳百祥遭野生捕獲　竟被認錯做譚詠麟

有沒有試過被人說你像某一個藝人，其實這個情況不只發生在普通人身上，藝人之間亦會有撞樣問題！近日這種情況就發生在叻哥陳百祥身上，事源日前他現身南昌站某商場，染上「金毛」的他，在街上特別顯眼，難怪被網民輕易認出，有人更在社交網上分享相片及留言︰「南昌站遇譚校長」，網民竟然將叻哥認錯為譚詠麟，令人百思不得其解。此事這麼離奇搞笑，當然引得網民紛紛留言︰「校長好寸 叫佢都唔回應」、「校長好寸 叫佢都唔回應」，而事主亦留言自嘲道：「哈哈，難怪我叫他校長他沒反應」。

相似的事亦在10年前發生過，有網民在球場巧遇許志安，並要求合相，但事後網民十分不滿，還發文批評「喺球場見到杜德偉先生，不過條友好寸，叫佢杜生都唔采（睬）人」，此事更在當年一度成為熱話，並引起許志安及杜德偉親自回應事件。

麻甩佬或會認錯，但靚女應該不會吧。近日在網上串流平台播出的劇集《此時此刻》，因有連場「激真」情慾鏡頭，成為網絡熱話。其中在首集出場現年27歲的徐黛玲，貴為林心如師妹，靠着清純樣貌及豐滿上圍在劇中一眾紅星中，脫穎而出！可是這一切，原來是「裝假狗」？劇中她的澎湃身材，有網民看回她在社交平台上的相片，她的上圍竟然平平無奇。劇中的「胸湧」上圍明顯靠「缽仔糕」加持，而且她在台灣媒體訪問中，也承認有加料墊胸，但今次「升球大墊」，贏得那麼多關注，相信怎算也是大成功吧！