青龍獎︱金慧秀告別《青龍》　湯唯以頒獎嘉賓身份高貴現身

韓國影壇盛事《第44屆青龍電影頒獎禮》今晚（24日）在首爾汝矣島KBS電視台舉行，眾星於傍晚在零下1度的寒冷天氣現身紅地氈跟觀眾打招呼，第30次、亦是最後一次主持《青龍》的女星金慧秀身穿金色低胸裙，偕身穿黑白格仔西裝的拍檔劉延錫一起現身，獲粉絲以尖叫聲歡迎。

去年憑韓片《分手的決心》封影后的內地女星湯唯今晚以頒獎嘉賓身份出席，她以Deep V露背裝優雅示人，她對能再出席《青龍》表示十分榮幸，問她過去一年看了哪部韓片，她說：「實在有太多好作品，我全部都想看。」

至於人氣韓片《閨密盜賞團》的趙寅成、廉晶雅、朴正民與高旻示就約好一齊行紅地氈，成為全場焦點。有份角逐影后的女星朴寶英就身穿白色紗裙，大擺心形手勢賣萌冧粉絲，憑與男星宋仲基合演的電影《禍亂》首次挑戰演戲的女歌手BIBI身穿白色吊帶厘士裙性感登場，而憑《韓戲逼人》角逐最佳女配角的女團f(x)成員Krystal及女星全汝彬則分別身穿紅色及黑色連身裙赴會。曾參演話題劇《黑暗榮耀》的女星辛叡恩今晚擔任頒獎嘉賓，她身穿粉藍色晚裝散發清統魅力。

除了有份角逐影帝的男星李炳憲、柳俊烈、EXO成員D.O.之外，憑《禍亂》與趙寅成、吳致世及朴正民等爭奪最佳男配角的宋仲基亦有撐場，而男星金宣虎則憑首度主演電影《貴公子》爭最佳男新人，他對能出席《青龍》大表榮幸。