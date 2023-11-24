金燕玲新片演奶奶　大讚劇本貼地對白尖酸刻薄夠賤嘴

英皇電影《不日成婚2》由原班人馬陳家樂、衛詩雅、朱栢康、談善言、岑珈其和楊偲泳演出，新加入金像兼金馬女配金燕玲坐陣，導演陳茂賢表示因為晚間重播金燕玲主演的無綫劇《畢打自己人》，只聽聲就認定由她演「奶奶」一角最適合。陳導表示一早就準備會拍三集，第一集是家樂和衛詩雅和好如初，第二集便加點難關給他們，覺得婆媳關係是幾千年來也解決不了的問題。笑言第三集可能會直擊拍攝家樂或衞詩雅入產房過程。

金燕玲表示：「我都好奇點解搵我演出，依家搞到我要多謝TVB喇！」表示奶奶角色好似她本人，讚電影題材貼地，對白尖酸刻薄同嘴賤，能感動她，好有發揮空間。她指導演同時兼顧編劇，可直接拍到想要的效果。對於陳家樂和衞詩雅兩位年輕演員，她讚十分乖巧，「依家後生演員好幸福，有大公司包裝，以前嘅演員一個人去闖，比較捱得，佢哋都好捱得。」家樂和衛詩雅曾表示覺得她氣場逼人，但查實十分平易近人，金燕玲笑稱工作時不會閒談，想專注演出，才予人很Cool，及難相處感覺。她希望合作的演員必須準備好，自己並非設計型，演戲隨心而發，她說：「我覺得佢哋兩個都合格，當然每個人都有進步空間。」

拍攝該片正值疫情嚴峻時，金燕玲提到自己是癌症康復者，試過兩度患癌，怕去人多地方，問到現在身體狀況？她稱：「Ok，化療、電療，可以切除嘅要做嘅都做晒！希望唔好返轉頭，放眼生病呢幾年，兩次癌症，令自己有好多唔同睇法，以前成日唔黐家，病咗覺得屋企好舒服，依家好少約人出街，唔會亂花錢，會珍惜所擁有嘅嘢。」

髮型：Ricky Kwok@Headquarters Hair Salon

化妝：Stephen Lau@StephenMakeup

場地：英皇駿景酒店