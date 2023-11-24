金馬獎︱吳慷仁追星搵許光漢　《年少日記》率先奪獎

第60屆金馬獎將於明天（25日）假台北國立國父紀念館盛大舉行，今日（24日）大會舉行入圍午宴，一眾候選人也有現身。入圍影帝的5位台灣型男阮經天、許光漢、吳慷仁、林柏宏及王柏傑濟濟一堂，今日更是吳慷仁的41歲生日，其女友邵雨薇剛踏入24日就在社交網發文祝賀對方，並順道為男友主演的《富都青年》宣傳：「生日快樂，我們家優秀的又帥氣又努力的仁，41歲的第5分鐘就獲得我送的血壓機一台！健康無價，預祝富都青年獲獎無數，票房大賣」，認真閃爆，現場吳慷仁被起哄許生日願望，他怕醜地轉移話題講起血壓及健康教育，阮經天就反問在電影《疫起》中飾演醫生的王柏傑，怎料王柏傑搞笑表示：「我是胸腔外科，不懂血壓。」令全場爆笑。

首次爭金馬獎的吳慷仁表示非常開心，有幸跟大家站在這裏，是個難忘的回憶，他在台上忽然醒起在電影《但願人長久》中飾演其女兒的謝咏欣是許光漢粉絲，即時代「女」追星對許光漢說：「光漢不要跑，我要帶香港演員朋友給你認識，爸爸的架子就是用在這裏。」許光漢得知謝咏欣是其粉絲即說：「真的假的！」

角逐影后的香港代表余香凝以一襲黑色斜肩裝示人，高貴大方，她坦言跟幾位候選人有聊一下減肥話題，自言因剛生完孩子兩個月仍未完全修身，故挑選戰衣頗有困難，但最終都揀到一件又靚又舒服的服裝準備明天上陣。同樣競逐影后的內地女星胡伶就以黑色薄紗裙出席，隱約透出內衣及內褲，非常吸引眼球，她稱入圍前已經開始減肥，笑言現在終於可以把自己塞得落晚裝。

第3度入圍最佳女配的陳意涵表示很開心，比自己的婚禮更開心，講到幸運物，她透露其造型師指她的幸運色是青色，然而她已選好明天的戰衣，她說：「我可能買一件青色內褲吧！」

另外，大會率先頒發了兩個獎項，爾冬陞監製、卓亦謙執導的港產片《年少日記》先拔頭籌勇奪觀眾票選最佳影片獎，吳慷仁及袁澧林主演的電影《但願人長久》則贏得2023國際影評人費比西獎。

而獲今屆金馬獎終身成就獎的「大美人」林青霞已答允出席金馬獎，她今日在社交網晒出站在私人飛機前的相片，並配文：「到了」，似乎預告已抵達台北，網民對青霞明天的造型均大感期待。