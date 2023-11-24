碧咸壓軸登場　木村光希低胸露腰搶Fo

萬人迷碧咸、木村光希、泰國男神Bright Vachirawit、泰國首席最美變性人Treechada Petcharat（Poyd）與老公、胡杏兒、沈月、吳建豪、馮德倫、Amanda S.、陳栢熹和霍啟山等，今晚（24日）現身澳門舉行的時尚派對。兩位型男型女Bright和光希，分別獲大會頒發「The Golden Cane Award」和「The Style Award」，光希身穿白色低胸露腰連身裙，相當吸睛，她透露晚裝是自己揀選，為配合大會幻影世界主題：「條裙可以突出身材綫條，好閃亮。（見碧咸係咪好開心？）今次第一次見面，好興奮，有啲緊張，我都好想見其他嘉賓。」來過香港的她，表示好想再去香港見粉絲。

一身紅裙現身的麥明詩，表示為了見碧咸放工立即趕過大海，男友盛勁為亦有陪伴她出席，但怕醜未有一同現身。晚上8時15分，碧咸壓軸登場，全程單手插袋，擺出型男甫，露面僅1分鐘便進場。

泰國男神Bright Vachirawit自認是碧咸鐵粉，每次看到他入球，都會好興奮，讀高中時，最喜愛的運動就是足球，第一次跟碧咸同場，希望能影到合照。早前Bright成為首位泰星榮獲日本MTV VMAJ 2023的Best asia celebrity獎項，表示感謝，其參演的泰印合作浪漫愛情電影《恭喜，我的前任（Congrats My Ex!）》戲中大跳印度舞，令觀眾留下深刻印像，問他今晚會否再表演舞技？他笑言不會：「我自己好享受唱和演奏，可能觀眾會自己跳。」至於他的粉絲見面下月在泰國舉行，香港的粉絲們可能要再耐心等候。他表示剛完成了一部電影，期待上映，暫未有其他計劃。他曾說過好想演Badman一角，至於誰人演羅賓，他建議好友Gulf是最適合人選。

聖誕將至，他計劃放假在家休息陪伴家人，但不會下廚，只負責吃，笑言佳節會讓自己放肆一下，「平日要保持肌肉結實，聖誕節同朋友過，會暫停節食。」