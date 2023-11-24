周秀娜被追殺　黃浩然護花：1隻手指可以捽死黃宗澤

由周秀娜、黃宗澤及黃浩然主演的劇集《叠影狙擊》中，張松枝飾演的「教授」昨晚（23日）首度登場，他表面上仁心仁術，實情是智商高達160的天才罪犯，今晚（24日）除了會割喉殺害于洋，與黃宗澤大鬥法。有「港版孔劉」、現年56歲的張松枝受訪時坦言有為教授的神態花過心思：「教授覺得其他人好愚蠢、可以將佢哋玩弄於鼓掌之中，我就特別以淡淡哋嘅笑容去表達自己與眾不同！」他續指無論說話或步行也盡量希望表現出王者風範。談到教授的型佬造型，松枝歸功於化妝師的「神仙水」：「我本身冇咁多白髮同白鬍鬚，化妝師每次幫我加工都好快，塗咗白髮水10分鐘就有效果，我覺得呢個形象好新鮮，造型夠特別！」談到殺害于洋場口，松枝大讚于洋活潑：「佢係好貪玩嘅人，好多時大家忍唔住笑，所以我殺佢殺咗好多次，拍出嚟效果好好！」對於如何保持型佬狀態，他1說：「我平時多做帶氧運動，除咗戒消夜，每日兩餐都係少肉多菜，唔需要食太飽，每日最多食一次飯。」

另外，自封「暖男反派」的黃浩然昨晚與周秀娜扮情侶時親手為對方戴頸鏈，周秀娜被張慧儀追殺時，他又落力護花，黃浩然受訪時非常入戲，他笑言：「我係富商，1隻手指可以捽死Bosco（黃宗澤），唔會放佢在眼內。」提到不少網民懷疑其心腹胡卓希對他有「HeHe情」，浩然開玩笑指與胡卓希及周秀娜確實陷入三角關係，並劇透二人遲些會兄弟決裂。