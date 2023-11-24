林愷鈴難忘與Ian咀戲　倪晨曦被催寄信給聖誕老人

藝人倪晨曦、林愷鈴和譚旻萱等人今晚（24日）在港出席活動。林愷鈴稱今年聖誕節將在工作中度過，主要工作都是錄製歌曲，並且亦會為新的影視作品唱主題曲：「我好幸運，有啲製作人係我社交平台上見到我自己係屋企唱歌嘅片，然後覺得我唱首歌好適合佢哋嘅作品，就親自搵我幫佢哋錄歌，成個過程令我覺得好夢幻（錄咗幾首歌？）依家錄咗兩首，都係我自己寫嘅歌。」笑言將會在下年度正式進軍樂壇，成為樂壇新人。問到會否專注做音樂而忽略拍戲？林愷鈴說：「對我嚟講唱歌同做戲就好似一塊田咁，你耕完呢樣嘢，就會想耕下一樣嘢，咁樣會令自己更加好，我自己唱歌或者拍戲都係抱住呢個心態，所以唔會特登唔接拍戲工作，只要個劇本角色好，我都會考慮。」

談到由林愷鈴主演的ViuTV節目《冰上火花》今晚大結局，她大感不捨說：「呢套戲我哋都拍咗好耐，經歷咗春夏秋冬，同埋好多謝觀眾對我角色嘅包容同愛，因為其實我飾演嘅角色可以話係一個反派，但係有好多網民message我話唔覺得我係一個反派，係呢一方面我感受到香港人嘅溫柔（最難忘嘅情節係唔係同Ian（陳卓賢）咀戲？）呢個都難忘，因為嗰一場戲大家都係憑感覺，成個過程都比較自然，而且Ian都好溫柔有分寸（尺度比較大嘅戲你接唔接受到？）尺租唔係我揀劇嘅主要原因，我會比較在意角色嘅發展空間，尺度係我之後可以同導演再溝通嘅，而且每次接劇公司都會幫我過目咗先（會唔會問媽咪（龔慈恩）意見？）我又唔會特別問，媽咪好忙，但我會同佢分享工作。」

而剛從韓國和巴黎工作回來的倪晨曦指自己的工作行程十分匆忙，逗留在當地的時間很短，但工作時間很長，所以一回港就立刻休息補眠，又稱在韓國的時候見到自己的偶像李英愛，感到很興奮，不停找她傾偈和合照。

談到聖誕節，晨曦指自從有小朋友後，基本都留在香港過聖誕：「我以前聖誕節都會返加拿大，但依家細仔太細啦，所以我會留係香港，就算我帶個1歲細仔聖誕節出街玩，佢都唔知發生緊咩事，個大仔大嗰啲咁佢就會知道（準備聖誕禮物？）會呀，我個大仔信有聖誕老人，亦都會要求要咩聖誕禮物，我通常都會滿足佢，不過我都有要求佢要乖乖聽話，列出一啲條件先可以有佢想要嘅禮物，而且有叫佢寫封信畀聖誕老人，佢又真係記住，晚晚都問我幾時寫呢封信。」