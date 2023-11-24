青龍獎︱鄭有美爆冷封后　李炳憲大熱姿態奪影帝殊榮

韓國影壇盛事《第44屆青龍電影頒獎禮》今晚（24日）在首爾汝矣島KBS電視台舉行，今日是女星金慧秀第30次、亦是最後一次擔任《青龍》主持，本來大家都睇好她會憑賣座韓片《閨密盜賞團》奪影后，但最後殊榮由《枕邊怪嚇》的女星鄭有美爆冷奪得，她一邊哽咽一邊說：「如果10年前我沒有見到金慧秀前輩，我可能不會繼續做演員，我能繼續演戲都是多得前輩你，今後我也會繼續支持你。」而金慧秀則獲頒感謝獎座，表揚她30年來對《青龍》的貢獻。

而男星李炳憲就憑《烏托邦浩劫》以大熱姿態獲得影帝殊榮，是他繼2016年後第二度成為「青龍影帝」，他指二女將於下月出世，他特別說：「她的胎名是Birdle，我想將這份榮耀跟正在家中的太太李敏貞、兒子李俊厚和Birdle分享！」

男星趙寅成憑《閨密盜賞團》揮低宋仲基、朴正民、吳政世及李浚赫勇奪最佳男配角，他笑指本來想着應該是由朴正民獲獎，特別向對方道歉，他指拍攝這部電影時有很多新奇的經驗，在分開那一天大家都忍不住哭：「我好不捨得廉晶雅姐姐和她煮的甜米露。」他又走上主持席和金慧秀抱抱。

至於女星全汝彬就爆冷憑《韓戲逼人》擊敗Krystal、金善映及李允智等捧走最佳女配角，她一度激動落淚：「我緊張得心好痛。」她表示最難忘戲中有一句台詞是「最重要的是折斷了也要繼續做的心」，呼籲大家要相信自己一定做得到。

新人獎方面，《禍亂》的男星洪思彬與《閨密盜賞團》的女星高旻示分別奪得最佳男、女新人，其中洪思彬是擊敗金宣虎及李新英等對手獲獎，他特別感謝同片的大前輩宋仲基：「他在拍《禍》片時讚賞我是很懂事和可愛的演員，我想跟他分享這份榮耀。」而高旻示則坦言事前完全沒想過自己會獲獎，所以沒有準備得獎感受，她指《閏》片對她來說是非常珍貴的作品，讓她有機會挑戰很多沒有試過的東西。金宣虎雖然失落新人獎，但就與趙寅成、宋仲基及朴寶英同奪人氣明星獎，算是有個交代。

部分得獎名單

最佳電影：《閨密盜賞團》

最佳男主角：《烏托邦浩劫》李炳憲

最佳女主角：《枕邊怪嚇》鄭有美

最佳導演：《烏托邦浩劫》嚴泰和

最佳男配角：《閨密盜賞團》趙寅成

最佳女配角：《韓戲逼人》全汝彬

最佳男新人：《禍亂》洪思彬

最佳女新人：《閨密盜賞團》高旻示

最佳新人導演：《晝盲神探》安兌鎮

人氣明星獎：宋仲基、金宣虎、朴寶英、趙寅成

最多觀眾獎：《犯罪都市：鐵拳掃毒》