玉乳甜心　招呼夠暖心

天氣漸漸轉涼，相信好快就會出現大家期待已久嘅寒冷天氣，到時記住要做足保暖工夫喇！不過身體需要保暖，其實心靈亦都一樣，今日就為大家帶嚟兩個身材火辣嘅玉乳甜姐兒九野雛乃同愛寶玲，等佢哋為大家提供滿滿嘅暖意啦！

鮮嫩萬人迷

提到巨乳女優，日本AV廠Moodyz嘅專屬女優陣容當中可以話不乏優質巨乳，好似水卜櫻就獲封為「十年一遇之美巨乳」，不過好多AV迷都嫌佢嘅床上反應似死魚，好在有位師妹夠晒好反應，佢就係九野雛乃喇！

今年22歲嘅雛乃青春活潑又甜美可人，心口對D Cup巨乳圓潤且富彈性，連知名AV評論家沙織都大讚佢對D奶「能夠吸引萬人注目」！佢喺上年9月成為Moodyz嘅新人女優，至今一直都係M廠嘅專屬女優。一般而言，M廠好少會同女優保持長期合約關係，除非對方質素夠高，所以亦證明雛乃的確係高質素。鮮嫩白滑又火辣嘅身材固然令人印象深刻，床上表現更係非常悅目，唔單止顯得投入又陶醉，仲時因為強烈快感而爆發潮吹添！另外，佢仲一邊望住鏡頭一邊笑住咁服侍男優，令觀眾睇落好似畀阿妹招呼一樣咁過癮！

九野雛乃

年齡：22歲

身高：5呎2吋

三圍：35D-24-35

瞓身服侍

講到甜美又好波嘅女優，AV廠S1一樣有唔少，愛寶玲就係其中一位。今年20歲嘅佢，生得一副可愛娃娃臉，同寫真界童顏巨乳天后篠崎愛有幾分相似。除咗個樣，玲妹嘅身材亦同篠崎愛一樣咁正，擁有一對彈力十足嘅D Cup美巨乳，配合白滑鮮嫩嘅肌膚，令呢對G奶顯得特別亮眼，更重要嘅係乳點色澤淺淡，相當吸睛！

玲妹喺2022年1月出道成為S1嘅專屬女優，每部演出嘅作品都相當悅目精彩，除咗因為佢擅用鮮嫩白滑嘅胴體同男優作肉體碰撞，而且招呼男優嘅時候動作夠順暢，仲展露甜度爆燈嘅歡欣笑容，睇得出佢樂於瞓身服侍男人，帶來無限滿足感！早前佢轉投到另一AV廠Kawaii拍片，同時演出風格變得激烈得多，為AV迷帶來更多新刺激。

愛寶玲

年齡：20歲

身高：5呎3吋

三圍：35D-24-35

第1回合

鬥巨乳

九野雛乃對D Cup巨乳又大又彈手，質素絕對屬於巨乳中嘅頂流，不過愛寶玲都唔弱，佢心口對D奶一樣白滑鮮嫩而且彈力十足，稱得上係極品好波，所以呢個回合打和！

第2回合

鬥暖心

愛寶玲演出嘅時候，識得一邊展露笑容一邊服侍男優，的確予人一種窩心暖意，但係九野雛乃亦識得咁做，而且笑容仲更加流於真摯，動作亦比玲妹溫柔細膩，暖心感覺更加強烈！

第3回合

鬥激情

九野雛乃作為Moodyz專屬女優，拍AV都有一年日子，不過多數都係同男優喺濃情蜜意當中交歡，冇咩作品係畀男優「硬上弓」，而愛寶玲喺轉投Kawaii之後，唔單止接受中出收場，喺最新作品中更硬食男優嘅粗暴行為，激情指數爆燈！

難分高下

九野雛乃同愛寶玲兩位都擁有天真可愛嘅童顏，以及頂級白滑玉乳，身材俱極為吸引，而且都能夠喺AV演出當中，發揮親切甜美魅力，可以話係難分高下呀！