挑戰跑100公里！吳業坤被太太擔心唔得　誓要振夫綱

藝人方紹聰（奶仔）夥拍吳業坤、伍富橋（Alvin）及消防員朋友Ryan組成「Gang Hike」行山隊伍參加「樂施毅行者2023」，今日（24日）終於開跑，他們以28小時完成100公里為目標。今次已是奶仔第5年參加，身為隊長的他表示就對每位成員都有信心，吳業坤稱會以輕鬆的心情面對，並笑言今次要振夫綱，他自嘲「年紀大」，所以今次都著重遠足裝備，不過出發前發生小插曲，其襪子一穿即爆，奶仔笑謂：「佢好猛，能量爆燈，用力拉爆襪！」另外，吳業坤出發前坦言太太會擔心：「究竟得唔得架？因為大家一齊都練得少。之前佢有跟我同奶仔、富橋一齊行過見證過我嘅『能耐』。」出發當日坤嫂早上特刻意早起為吳業坤準備醒神早餐，檢查物品及裝備，他希望太太下年一齊參加。

由於圑隊目標28小時完成，所以必須在活動期間補給，今次團隊後勤膳食供應由Alvin太太負責，一早設計了總共11款的飯款供團隊選擇，隊友們都好錫Alvin嫂，為免阿嫂辛苦他們基本上每一個補給點的餐單都是一樣，唯獨是Alvin本人，太太就為他度身訂造與別不同的「出戰餐單」，Alvin解釋：「因為我對大部份食物敏感，調味料重少少，我個身體都受唔到，所以佢會特別煮俾我，如果唔係，跑嘅時候我一旦敏感發作，少則影響進度，嚴重可能有性命危險。」

在4人中只有奶仔未婚，他稱有想過在終點站，隊友們都有太太來迎接，其他隊友就叫他出發後在山上找一個。而作為帶隊的奶仔指沿路都會觀察著隊員的狀況，否則不知怎樣向隊友的另一半交代。