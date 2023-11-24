鐵騎柔情　追「峰」一族

鐵騎係自由奔放嘅象徵，雖然未必每個人都認同，但肯定四仔片廠係咁諗，否則唔會有咁多以鐵騎索女為主題嘅火辣猛片推出，而且製作水準高，就好似今日介紹嘅兩部作品喇！

自導自演

跑車同電單車邊個速度勁啲？咪以為係汽車頻道嘅主題，講緊嘅係Wicked Pictures出品，由脫界男神Seth Gamble自導自演嘅《Reckless》。其實佢本身亦係賽車手，今次佢以跑車激戰電單車為主題，加上逃獄嘅劇情，再搵嚟多位靚女脫星參演，單係呢個陣容已經夠吸引！故事講Seth Gamble為幫老友逃獄，重金搵嚟多位車手，點知佢哋彼此有分歧，於是搞咗場賽事分高下，點知卻變成床上較量。

幸福巨乳

想知揸電單車嘅男人載住巨乳女伴有幾幸福，呢部由BANG!出品，Chris Streams執導嘅《Natural And Bushy》就話畀大家知係100%幸福呀！搵嚟Emma Magnolia、Aubree Valentine等巨乳脫星演出，先唔講佢哋胸前有幾澎湃，單係見到佢哋喺片中嘅火辣造型，露出深溝加巨臀，已經令人舔晒脷，加埋激烈嘅情慾演出，一對彈力十足嘅巨乳起勢搖盪，視覺享受冇得頂！

輸咗有得食

電單車喺公路上飛馳感覺勁爽，而越野電單車喺野外飛馳同樣過癮，只係以越野電單車為主題，由Onyx製作嘅《Stretch My Ass Wide》卻帶畀大家另一番野外樂趣！故事講述4個索女都係越野電單車好手，正所謂無敵是最寂寞，於是佢哋同男騎手打賭，輸咗嘅話就要同佢哋曳曳。老實講，未睇賽果都估到班男騎手必定會輸，唔係因為佢哋技術唔夠好，而係班女有樣有身材，梗係想嗒啦！

簡評

歐美電單車迷眾多，自然推出唔少以電單車配美女為主題嘅四仔，雖然《Stretch My Ass Wide》以打野戰為賣點，但論脫星質數及製作水平，重金炮製嘅《Reckless》最值得捧場，唔止賽車演出夠精彩，情慾交流同樣交足功課。