【是日通勝】

農曆十月十三

癸卯年 癸亥月 丁亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：祭祀、沐浴

忌：嫁娶、出行、交易

幸運方向：坐南向北

幸運數字：9、16、34

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：運勢不佳是暫時性，做好本分才是最重要。

金牛座：事業運差，謹記謀定而後動，欲速則不達。

雙子座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

巨蟹座：斤斤計較乞人憎，易變成事業發展絆腳石。

獅子座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

處女座：錢財乃身外物，勿因金錢損失而迷失自己。

天秤座：有能力幫人就不要推搪，助人為快樂之本。

天蠍座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

人馬座：趁順境時懂得自我檢討，事業才會有進步。

山羊座：人緣佳非必然，要找機會回饋對你好的人。

水瓶座：愛情運最強，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

雙魚座：愛情運差勁，懂珍惜你的人，才值得去愛。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）兔 遇貴人

（跌）蛇 心情差

鼠：偏財極旺，投資眼光準，容易有斬獲。

牛：口不對心惹人厭，需檢討，避免樹敵。

虎：運氣好到不得了，有不少樂事找上門。

兔：有機會得到貴人幫助，工作如魚得水。

龍：已婚者易因小事爭吵，應一人讓一步。

蛇：是日沖煞，諸事不順，情緒跌落谷底。

馬：工作安排被突發事故打亂，心情煩躁。

羊：有時間發展個人興趣，生活變得精彩。

猴：勿與人談判簽合同，以免遭小人陷害。

雞：心態進取，對從事銷售業務者最有利。

狗：不可太出風頭，今天宜少說話多做事。

豬：人際關係不順，易與身邊人爆發衝突。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

人馬座：出了名的浪子

人馬座（又稱射手座）被認為是十二星座中最崇尚自由和喜愛探險的星座，這也是他們被稱為「浪子」的原因之一。

人馬座的人非常勇敢和敢於冒險，熱愛探索和發現新事物，對冒險和挑戰充滿熱情。這種精神使他們能夠在生活中勇往直前，敢於接受新機會和挑戰，並且追求自己的夢想。他們擁有開放和樂觀的態度，對生活持有積極態度，相信困難和挫折都是成長和學習的機會，擁有廣闊的視野和高遠的目標，並且願意不斷學習和成長。

此外，人馬座的人非常注重自由和獨立，渴望自由自在地展現自己的個性和追求，不喜歡受到任何形式的束縛和限制。這種獨立性使他們在職業和生活中能夠獨立思考和做出自己的決策。他們也擁有開放的心態和寬廣的視野，習慣從不同角度看待事物，願意接受不同的觀點和意見。這種開放性使得他們能夠更好地理解和尊重他人，在人際關係中建立起良好的互動和合作。

然而，人馬座的人有時也會表現出冒失和不負責任，可能會因為追求新奇和刺激而忽略一些責任和約束。但這並不意味着他們總是「浪子」，而只是在追求自由和探險時的一種表現。

總言之，人馬座的人充滿活力和冒險精神，儘管有時可能被認為是「浪子」，但並不代表這是他們的全部特質和本質。我們應該更加全面地了解和尊重他們，欣賞他們對自由和冒險的追求。